Nübels Brutalo-Foul im Video: Oberkörperfreies Gacinovic-Foto zeigt Wirkung des Kung-Fu-Tritts

Schalkes Keeper Alexander Nübel sah nach einem Brutalo-Foul gegen Mijat Gacinovic Rot. Nun meldete sich der Frankfurter zu Wort.

Am Sonntag beendeten Schalke 04 und Eintracht Frankfurt den 15. Spieltag.

und den 15. Spieltag. Aufreger des Spiels: Ein brutaler Kung-Fu-Tritt von S04-Keeper Alexander Nübel .

. Nun meldete sich der gefoulte Mijat Gacinovic zu Wort.

Update vom 16. Dezember, 14.46 Uhr: Alexander Nübel rauschte am Sonntag böse in Mijat Gavinovic. Dem Serben gehe es nach dem Kung-Fu-Tritt zwar „den Umständen entsprechend gut“, dennoch hat er sichtbare Spuren aus dem Abendspiel mitgenommen, was auf einem nun aufgetauchten Foto zu sehen ist.

Update vom 16. Dezember, 10.03 Uhr: Diese Szene erschütterte Fußball-Deutschland zum Abschluss des 15. Spieltages: Schalke-Keeper Alexander Nübel räumte Frankfurts Mijat Gacinovic mit einem Kung-Fu-Tritt ab. Es ist ein Wunder, dass der Mittelfeldspieler der Eintracht mit einer Rippenprellung davon kam.

Nun hat er sich selbst zu Wort gemeldet, nachdem sein Klub am Sonntagabend noch die Glück-im-Unglück-Diagnose verkündet hatte.

Auf Instagram schrieb Gacinovic: „Leider passieren solche Zusammenstöße manchmal im Kampf um den Ball.“ Er bedankte sich bei Nübel, dass dieser sich sofort entschuldigt hatte. Das könne im Fußball eben vorkommen. Die frohe Kunde: „Ich kann euch jedoch mitteilen, dass es mir trotz schwerer Rippenprellung gut geht. Danke für all eure aufmunternden Nachrichten!“

Alexander Nübel tritt Mijat Gacinovic um und kassiert Rot - Felix Magath mit eindeutiger Forderung

Währenddessen forderte ein ehemaliger Schalker eine lange Sperre für Nübel. Ex-Trainer Felix Magath sagte am Sonntagabend bei Sky: „Für so ein Foul sollte es Minimum sechs Wochen Sperre geben. Das sollte ihm eine Lehre sein. Die Gesundheit des Gegenspielers war in Gefahr.“ Es sei ihm ein Rätsel, warum der 23-Jährige so weit aus dem Tor gekommen sei.

Schalke-doelman Nübel met een betere imitatie van zijn landgenoot Schumacher in 1982. pic.twitter.com/BOlzidwFcB — David Merken (@DMerken) December 15, 2019

Weniger Glück als Gacinovic hatte Bremens Theo Gebre Selassie. Er verletzte sich gegen den FC Bayern (Spiel zum Nachlesen im Ticker). Eine Gala-Vorstellung von Philippe Coutinho brachte die Bremer ins Hintertreffen. Coutinho bekam nach seinem Dreierpack auch noch ein unmoralisches Angebot von einem Schmuddel-Star.

Nübel streckt Gacinovic nieder: Brutaler Kung-Fu-Kick bei Schalke gegen Frankfurt im Video

Update vom 15. Dezember, 20.55 Uhr: Gut eine Stunde nach Apfiff in der Veltins-Arena hat Eintracht Frankfurt ein Verletzten-Update zu Mijat Gacinovic bekannt gegeben. Der Serbe war von Schalke-Keeper Alexander Nübel per heftigem Tritt umgerammt worden (siehe Erstmeldung). Den Hessen zufolge erlitt Gacinovic eine schwere Rippenprellung, ihm gehe es „den Umständen entsprechend aber soweit gut.“

Mijat Gacinovic hat eine schwere Rippenprellung erlitten. Ihm geht es den Umständen entsprechend aber soweit gut



Gute Besserung, Mijat! #SGE #S04SGE pic.twitter.com/EClT8egUMt — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 15. Dezember 2019

Erstmeldung: Alexander Nübel mit Brutalo-Foul an Mijat Gacinovic

Gelsenkirchen - Schalke 04 und Eintracht Frankfurt bestritten das letzte Spiel des 15. Spieltags. Nach 90 Minuten stand es in der Gelsenkirchener Veltins-Arena 1:0 und die Wagner-Elf durfte jubeln. Nach einem überwiegend mauen ersten Durchgang, der auch von einer schmerzhaften Schulterverletzung Weston McKennies geprägt war, nahm die Partie in der zweiten Hälfte Fahrt auf.

Schalke - Frankfurt: Schwache erste, ereignisreiche zweite Hälfte

Erst feuerte Kostic (47.) gefährlich in Richtung Alexander Nübel, dann probierte es auf der Gegenseite Caligiuri (50.) mit sattem Distanzkracher. Besser machte es wenige Minuten später Benito Raman. Schalkes Neuzugang wurde nach Toure-Ballverlust perfekt von Harit in Szene gesetzt und musste nur noch einschieben - 1:0.

Alexander Nübel streckt Mijat Gacinovic zu Boden - Rot bei Schalke gegen Frankfurt

Schalke schien auf dem Weg in Richtung Heimsieg und dem damit verbundenen Sprung auf Rang vier, doch rund 25 Minuten vor dem Ende dezimierten sich die Königsblauen selbst und mussten daher noch einmal zittern.

Mijat Gacinovic wurde per langem Flugball auf die Reise geschickt und tauchte plötzlich vor dem herauseilenden Nübel auf. Rund 30 Meter vor dem Tor streckte der 23-Jährige den Serben per heftigem Kung-Fu-Kick derart schwer um, dass der Offensivmann zunächst etwas benommen liegen blieb.

Schalke - Frankfurt: Die Knappen springen nach Sieg auf Rang vier

Für sein überhartes Einsteigen sah Nübel, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, von Schiedsrichter Felix Zwayer folgerichtig die rote Karte, Gacinovic schien sich zwar wieder gefangen zu haben, wurde aber dennoch vorsorglich ausgewechselt. Er blutete aus dem Mund und auch sein Trikot war vom Einsteigen des U21-Nationalkeepers gezeichnet.

+ Felix Zwayer blieb nichts anderes übrig - 1. Bundesligaplatzverweis für Alexander Nübel. © AFP / INA FASSBENDER

In den verbleibenden Minuten erhöhte Frankfurt das Tempo, konnte sich allerdings auch nicht innerhalb der siebenminütigen Nachspielzeit mit dem Ausgleichstreffer belohnen. Die Elf von Trainer Adi Hütter steckt damit weiter in der Krise und verliert langsam den Anschluss an die europäischen Ränge. Denn durch die erneute Niederlage liegen die Hessen in der Tabelle nun auf Rang zwölf, Schalke ist Vierter und darf von der Rückkehr aufs europäische Parkett träumen. Schake liegt bleibt im Tableau damit auch weiterhin vor dem FC Bayern, der trotz der Gala gegen Bremen weiterhin Nicht auf einem Champions-League-Platz rangiert.

