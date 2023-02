Alle Infos zu FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart – das sind die Aufstellungen

Von: Nils Wollenschläger

Teilen

Am Samstagabend gastiert der VfB Stuttgart beim Tabellenletzten FC Schalke 04. Anstoß ist um 18:30 Uhr – hier finden Sie alle Infos zum Bundesligaspiel:

Mehr zum Thema FC Schalke 04 empfängt VfB Stuttgart – alle Infos zu den Aufstellungen

Nach dem Sieg gegen den 1. FC Köln will der VfB Stuttgart am Samstagabend (25. Februar) in der Bundesliga nachlegen. Die Schwaben sind zu Gast beim Tabellenletzten FC Schalke 04, der zuletzt vier Mal in Folge 0:0 gespielt hat.

FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, auf welche Aufstellungen die beiden Trainer setzen.

Anstoß in der Veltins-Arena ist um 18:30 Uhr. (nwo)