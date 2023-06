Davies unzufrieden mit seiner Rolle beim FC Bayern: Was Alaba und Robben damit zu tun haben

Von: Niklas Kirk

Kommende Spielzeit soll Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite des FC Bayern wieder zu alter Stärke zurückfinden. Doch ist er dort überhaupt glücklich?

München – Wieder Abwehrsorgen beim FC Bayern. Nach dürftigen Leistungen in der vergangenen Spielzeit herrscht dort, wo der Rekordmeister am solidesten aufgestellt sein sollte, durch die Abwanderungswünsche von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard weiterhin große Unsicherheit. Nun gesellen sich Aussagen von Alphonso Davies hinzu, der mit seiner Bestimmung beim FC Bayern unzufrieden scheint.

Alphonso Davies Geboren: 2. November 2000 in Buduburam/Ghana Bisherige Stationen: Vancouver Whitecaps, FC Bayern München A-Länderspiele: 39 Einsätze für Kanada

Davies und seine Rolle beim FC Bayern – als Linksverteidiger zum Hoffnungsträger

Die gute Nachricht ist zunächst, dass Davies im Gegensatz zu manch anderem Kollegen aus dem Abwehrverbund scheinbar keine Wechselabsichten hegt, auch wenn es um den Kanadier in der Hinsicht Gerüchte gab. Wie der Kicker berichtet, habe sich der 22-Jährige im Rahmen der Nationalmannschaft für eine Zukunft beim FC Bayern ausgesprochen.

Für seine Auswahl gelang ihm in der Nacht zu Freitag (16. Juni) im Halbfinale der Nord- und Mittelamerikanischen Nations League beim Sieg gegen Panama sieben Minuten nach seiner Einwechslung der Treffer zum 2:0-Endstand. Somit hat Davies entscheidend dazu beigetragen, dass die Canucks nun in der Nacht zu Montag (19. Juni) im Finale auf die USA treffen.

Dass sie ihn beim FC Bayern – von dem er entdeckt wurde und dort zum großen Hoffnungsträger heranreifte – vor allem für seinen Offensivdrang als Linksverteidiger lieben, wird nun offenbar zum Problem. Denn Davies scheint sich eine dauerhafte Aufgabe in der Offensive zu wünschen.

Ursprünglich sollte Alphonso Davies Arjen Robben beerben – doch dann kam es anders. © Eiegene Montage: Bild links: IMAGO/Jan Huebner Bild rechts: IMAGO / Sven Simon

Alphonso Davies im System des FC Bayern – „stecke dort fest“

Im Sport- und Wirtschaftspodcast say less, wo Davies zu Gast gewesen ist, kam dieses Anliegen explizit zur Sprache. Im Gespräch wies Davies darauf hin, „als Ersatz für Arjen Robben“ verpflichtet worden zu sein. Statt auf das Verteidigen würde sich der einstige Shootingstar wohl lieber auf das Tore erzielen und auflegen fokussieren, also die Qualitäten, für die er bei den Vancouver Whitecaps entdeckt wurde.

Letztlich sei es der langfristige Ausfall von David Alaba gewesen, der Davies in die Viererkette rutschen ließ. „Und jetzt, drei, vier Jahre später, stecke ich dort fest“, bemerkt er wenig begeistert. In seinen 38 Pflichtspielen in der vergangenen Saison kam er achtmal im linken Mittelfeld und nur einmal als Linksaußen in der Sturmreihe zum Einsatz. Die restlichen 29 Partien absolvierte er auf seiner angestammten Position.

Defensiv und offensiv – Davies erwartet nächste Saison viel Konkurrenz

Doch wie steht es um die Erfolgsaussichten für die Forderungen? „Ich warte nur darauf, dass ich die Chance bekomme, weiter vorne zu spielen“, gab sich Davies im Podcast kämpferisch, mit dem Wunsch, in Zukunft nicht nur als Linksverteidiger gesehen zu werden. Mit Kingsley Coman, Leroy Sané und Serge Gnabry erhebt jedoch viel Prominenz Anspruch auf seine Wunschposition.

Damit er sich jedoch überhaupt für weitere Aufgaben in Szene setzen kann, wird er auf seiner ungeliebten Stammposition zunächst wieder zu alter Stärke zurückfinden müssen. Mit der Verpflichtung von Raphael Guerreiro bekommt der 22-Jährige hier neue Konkurrenz. (nki)