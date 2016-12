Ancelotti verfolgt klare Strategie: Bayern-Bestform im Saisonfinale

Der Bayern-Trainer im Interview mit der tz

+ © AFP Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. © AFP

München - Carlo Ancelotti will seine Arbeit beim FC Bayern München auch in der Wintervorbereitung sowie der ersten Phase der Rückrunde ganz auf ein erfolgreiches Saisonfinale ausrichten.

„Wir können uns noch ein wenig verbessern, aber dafür ist noch Zeit“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einem Interview der tz (Donnerstag). Der Bundesliga-Spitzenreiter startet am 3. Januar mit einem Trainingslager in Katar in die Vorbereitung.

Die entscheidende Phase der Saison steht laut Ancelotti erst im Frühjahr an. Eingeläutet werde sie mit dem Start der K.o.-Phase in der Champions League. Im Achtelfinale treffen die Bayern dabei am 15. Februar und 7. März 2017 auf den FC Arsenal. „Bis dahin haben wir aber noch ein paar Wochen Ruhe“, sagte Ancelotti: „Wir werden uns im Trainingslager bestmöglich auf das Saisonfinale vorbereiten. Wären wir bereits in der Hinrunde auf Hochtouren gelaufen, so hätten wir das im Frühjahr bereut.“ Ancelotti hatte in der ersten Saisonhälfte stark auf Rotation gesetzt, um eine Überlastung der Spieler zu vermeiden.

„In der Champions League so weit wie möglich kommen“

In der Königsklasse möchte der dreimalige Champions-League-Gewinner Ancelotti wie sein Vorgänger Pep Guardiola mindestens das Halbfinale erreichen. So laute sein Ziel, sagte der 57-Jährige: „Wir wollen die Bundesliga gewinnen und in der Champions League so weit wie möglich kommen. Was dann auf der Zielgeraden geschieht, wird sich zeigen.“

In München fühlt sich der Italiener sehr wohl: „Der FC Bayern ist vorbildlich organisiert, unsere Mannschaft hat Qualität und die Stadt ist wirklich wahnsinnig schön. „Ich kann mich nicht beklagen.“

dpa