„Kommt großem Fußballtitel sehr nahe“: Ex-Bayern-Star Arjen Robben trumpft bei anderer Sportart groß auf

Von: Antonio José Riether

Auch nach seiner Fußballkarriere leistet Arjen Robben Großes. Beim Marathon in Rotterdam unterbot der Ex-Bayern-Profi seine eigene Bestmarke deutlich.

München - Kaum ein Spieler prägte den FC Bayern in diesem Jahrhundert so sehr wie Arjen Robben. Von 2009 bis 2019 beackerte der Niederländer die rechte Offensivseite der Münchner und gewann zahlreiche Titel, unvergessen bleibt etwa sein entscheidender Treffer im Champions-League-Finale 2013. 2021 musste der ehemalige Bayern-Star seine Fußballkarriere beenden, dem Sport blieb er jedoch treu. Das bewies er kürzlich beim Marathon in Rotterdam, wo er einen persönlichen Rekord aufstellte.

Arjen Robben Geboren: 23. Januar 1984 in Bedum (Niederlande) Profi-Stationen: FC Groningen, PSV Eindhoven, FC Chelsea, Real Madrid, FC Bayern, FC Groningen Pflichtspiele für den FC Bayern: 309 (144 Tore, 101 Assists) Länderspiele: 96 für die Niederlande (37 Tore)

Arjen Robben: FC-Bayern-Legende musste Karriere nach Verletzungen beenden

309-mal stand Robben für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz, 2019 beendete er seine Laufbahn vorerst. Nach einjähriger Pause kehrte er allerdings für ein kurzes Intermezzo zu seinem Jugendklub FC Groningen auf die Fußballbühne zurück, nach zwei Verletzungen und nur sieben Einsätzen war für den 39-Jährigen jedoch endgültig Schluss.

Von seiner Leidenschaft will sich Robben allerdings nicht verabschieden, so ist er noch als Jugendcoach beim Amateurverein Be Quick 1887 tätig, wo er die Jugendmannschaft seines Sohnes trainiert. Doch auch neben dem Platz ist der Vizeweltmeister von 2010 nach wie vor aktiv, besonders Marathonläufe haben es ihm angetan.

Arjen Robben: Ex-FCB-Star knackt bei Marathon eigene Bestmarke - „Bin wirklich kaputt“

Bereits im vergangenen Jahr nahm die Bayern-Legende am Marathon von Rotterdam teil, am vergangenen Wochenende wiederholte er dies – und unterbot seine Zeit aus dem Vorjahr um gut 15 Minuten. Robben hatte sich als Ziel gesetzt, die Drei-Stunden-Marke zu unterbieten und lief nach 2:58:33 Stunden ins Ziel. Nach der Veranstaltung zeigte sich der Ex-Nationalspieler erleichtert und glücklich.

„Ich bin wirklich kaputt, aber ich habe es geschafft“, wurde er vom öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NOS zitiert. „Für einen Sprinter wie mich ist eine solche Distanz sehr lang. Aber ich mag Sport und Herausforderungen“, ergänzte der ehemalige Real-Madrid-Profi.

Arjen Robben – hier beim Zevenheuvelenloop in Nijmegen 2022 – absolvierte am Wochenende in Rotterdam den Marathon. Und das mit einer neuen Rekordzeit. © Pro Shots/imago

Arjen Robben zieht kuriosen Vergleich: „Kommt dem Gewinn eines großen Fußballtitels sehr nahe“

Zudem zog er einen Vergleich zu seinen sportlichen Leistungen als Fußballer. „Ich bin kein Spitzensportler mehr, aber ich kann sagen: Ich finde, es ist Spitzensport, wenn man einen Marathon unter drei Stunden laufen kann“, so Robben. „Das kommt dem Gewinn eines großen Fußballtitels sehr nahe. Super, das kann ich abhaken“, meinte er.

Der Ex-Münchner belegte insgesamt den 1130. Platz unter allen Teilnehmern sowie den 260. in der Klasse M35. Über den ersten Platz freute sich letzten Endes der Belgier Bashir Abdi. Der Olympiazweite von Tokio 2021 lief die Distanz in 2:03:48 Stunden und ließ den Kenianer Timothy Kiplagat (2:03:50) sowie den Olympiadritten und Vorjahressieger Abdi Nageeye (2:05:32) aus den Niederlanden hinter sich. (ajr)