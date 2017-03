Arsenal-Trainer Wenger: Özil will in London bleiben

Gemeinsam in die Zukunft? Mesut Özil und Arsene Wenger im Gespräch.

London - Arsenal-Trainer Arsène Wenger glaubt, dass Nationalspieler Mesut Özil und der Chilene Alexis Sanchez auch in Zukunft für die Gunners spielen werden.

Das sagte Wenger am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor dem Premier-League-Match gegen Manchester City. Die Verträge der beiden Arsenal-Stammspieler laufen noch bis Juni 2018. Die Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung wurden auf den Sommer verschoben. „In den letzten zwei oder drei Monaten der Saison ist jeder nur noch auf die Saison fokussiert“, erklärte Wenger. „Ich glaube, dass beide bleiben wollen.“

Wenger: „Es gibt nur ein Team in London“

Mit der Aussage, er sei glücklich in London, wolle aber für ein Team mit Siegermentalität spielen, hatte Sanchez vor kurzem Gerüchte über einen Wechsel zum FC Chelsea angeheizt. Wenger warnte jedoch vor falschen Schlussfolgerungen: „Es gibt nur ein Team in London, also ist er glücklich“, sagte der Franzose mit einem Grinsen.

Nach wettbewerbsübergreifenden sechs Niederlagen in den vergangenen neun Spielen ist Arsenal auf Platz sechs der Premier-League-Tabelle gefallen und droht erstmals unter Wenger die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Der Trainer, der seit 21 Jahren bei Arsenal das Sagen hat und dessen Vertrag im Sommer endet, steht zunehmend in der Kritik. Seine Zukunft ließ der 67-Jährige zunächst weiter offen. „Bleibe ich zwei Monate oder zwei Jahre? Meine Hingabe wird genau dieselbe sein“, betonte er. „Es ist ein Thema das noch nicht endgültig geklärt ist.“

dpa