Es geht um Millionen: Ex-Bayern-Star verklagt neuen Arbeitgeber - „Mein Anwalt kümmert sich darum“

München/Barcelona - Er war einst der „Krieger“ im Kader des FC Bayern: Arturo Vidal. Dann wechselte der chilenische Mittelfeldspieler aus München zum FC Barcelona. Mit den Spaniern wurde der 32-Jährige in der vergangenen Saison spanischer Meister - gemeinsam mit Torwart Marc-André ter Stegen, zu dem es ein irres Transfergerücht gibt.

Streit zwischen Arturo Vidal und dem FC Barcelona

Doch die Beziehung zwischen dem früheren Bundesliga-Star und seinem Arbeitgeber ist kurz vor dem Jahreswechsel schwer belastet.

Der ohnehin wechselwillige Chilene hat den Klub nun auf vermeintlich ausstehende Prämien verklagt. Entsprechende Medienberichte bestätigte Vidal am Freitag im Gespräch mit dem chilenischen Radiosender „ADN“. „Ich bin nicht zuständig, mein Anwalt kümmert sich darum“, sagte Vidal: „Für mich wirkt es unfair, dass ich dieses Geld nicht bekommen habe.“

Arturo Vidal reicht Klage gegen FC Barcelona ein

Zuvor hatte die spanische Zeitung „ABC“ berichtet, dass Vidals Vertreter die Klage schon am 5. Dezember vor einer Kommission der Liga und der Spielervertretung AFE eingereicht habe.

Im Kern geht es um eine Prämie in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Nach Ansicht des Klubs hat Vidal dafür nicht die vertraglich festgeschriebene Mindestanzahl von Spielen absolviert, der Spieler fordert nun aber zumindest einen Teil der Prämie ein.

Arturo Vidal wechselt wohl zu Ex-Coach Antonio Conte nach Italien

Eine Zukunft des früheren Leverkusener und Bayern-Profis (2015 bis 2018) bei den Katalanen wirkt ohnehin zunehmend unwahrscheinlich.Vidal soll vor einem Wechsel zu Inter Mailand stehen, das mittlerweile von Vidals Ex-Coach bei Juventus Turin, Antonio Conte, trainiert wird.

Laut der Sporttageszeitung „Gazzetta dello Sport“ hat er sich mit dem italienischen Tabellenführer bereits geeinigt, eine Übereinkunft der Klubs stehe aber noch aus.

Arturo Vidal beim FC Barcelona nur Ersatz

In dieser Saison war Vidal beim Team um Lionel Messi meist Teilzeitarbeiter, in La Liga kam er nur in zwei Partien über 90 Minuten zum Einsatz. Geht er jetzt im Streit?

Während sich Arturo Vidal wahrscheinlich Inter Mailand anschließen wird, ist wohl auch im Transfer-Wirrwarr um Leroy Sané und ein mögliches Engagement beim FC Bayern eine erste Entscheidung gefallen. Bei den Bayern beginnt in den kommenden Tagen derweil Oliver Kahn seinen Job als Vorstand.

