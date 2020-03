Aufstellung des FC Bayern: Hansi Flick macht um Shootingstar Joshua Zirkzee ein Geheimnis 

Die Aufstellung des FC Bayern: Wie immer sind die Blicke auf Hansi Flick gerichtet? Bringt er gegen den FC Augsburg Youngster Joshua Zirkzee im Sturm? Wer verteidigt neben David Alaba?

FC Bayern* empfängt zum Derby in der Allianz Arena* den FC Augsburg.

empfängt zum Derby in der den FC Augsburg. Robert Lewandowski fehlt den Münchner weiterhin - spielt Joshua Zirkzee für den Superstar?

fehlt den Münchner weiterhin - spielt für den Superstar? Jerome Boateng und Lucas Hernández sind wieder fit.

München - Der FC Bayern gegen den FC Augsburg: Für Fans und Ultras, die bei ihrem Protest Spielabbrüche nicht ausschließen, ist es ein Prestigeduell.

Jerome Boateng (Magen-Darm) und Lucas Hernández (Sehnen-Reizung) kehren in den Kader des FC Bayern* zurück. Doch eine spannende Frage wird sein, wer Robert Lewandowski an vorderster Linie ersetzt:

Aufstellung des FC Bayern München gegen den FC Augsburg: Wer steht im Tor?

Es kann nur einen geben - zumindest solange Alexander Nübel noch nicht da ist. Sein Name: Manuel Neuer.

+ Trainer-Duo des FC Bayern: Hermann Gerland (li.) und Hansi Flick.

Noch immer hat der 33-jährige Keeper seinen Vertrag in München nicht verlängert. Bei Hansi Flick ist der Weltmeister so oder so erste Wahl.

Aufstellung des FC Bayern gegen den FC Augsburg: Wer spielt in der Abwehr?

Wer spielt neben David Alaba in der Abwehrmitte? Das ist hier die Frage. Vieles spricht für Weltmeister Jerome Boateng, der nach seiner Magen-Darm-Erkrankung wieder fit.

Flick: "Wir wollen das Spiel gewinnen, denn wir spielen zu Hause. Wenn man Meister werden will, muss man gewinnen. Augsburg hat uns diese und in der vergangenen Saison schon weh getan. Wir wollen genauso souverän auftreten wie gegen Schalke und Hoffenheim." #FCBFCA pic.twitter.com/SmFf44NPsQ — FC Bayern München (@FCBayern) March 6, 2020

Dasselbe gilt für Lucas Hernández, doch zuletzt schilderte Flick, dass der Franzose immer wieder Probleme habe - unter anderem wegen einer Sehnen-Reizung. Boateng ist deutlich eingespielter mit Alaba. Benjamin Pavard dürfte dann auf der rechten Abwehrseite auflaufen.

Aufstellung des FC Bayern gegen den FC Augsburg: Wer bildet das Mittelfeld?

Joshua Kimmich wird wohl wieder aus der Innenverteidigung auf die Sechs rücken - der 25-jährige Schwabe ist längst, egal, wo er spielt, unersetzlich.

+ Gemeinsam für den FC Bayern: Thiago (li.) und Joshua Kimmich. © AFP / SASCHA SCHUERMANN

Davor, quasi auf der Acht, spricht vor dem Derby der Bayern gegen den FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) viel für das Duo Thiago und Leon Goretzka.

Aufstellung des FC Bayern München gegen den FC Augsburg: Wer beginnt im Sturm?

Serge Gnabry auf dem rechten Flügel, der sich steigernde Brasilianer Philippe Coutinho über links. Doch wer stürmt im Zentrum?

Gut möglich, dass Flick Weltmeister Thomas Müller nach anstrengenden Wochen eine Pause gönnt, um ihn als Joker von der Bank zu bringen. Das hieße die nächste Bewährungsprobe für Youngster Joshua Zirkzee. Flick wollte sich auf der PK noch nicht festlegen.

Der 18-jährige Niederländer wäre mit seiner jugendlichen Frische die ideale Option gegen eine vergleichsweise alte und langsame Innenverteidigung der bayerischen Schwaben.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen den FC Augsburg:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry, Thiago Goretzka, Coutinho - Zirkzee

