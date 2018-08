Schwarzer Bildschirm bei HSV gegen Kiel auf Sky Go - „Wofür zahlen wir schließlich?“

Viele Kunden des Pay-TV-Senders Sky schauten zum Auftakt des 2. Bundesliga in die Röhre. Der Streaming-Dienst Sky Go hatte mit technischen Problemen zu kämpfen.

München - Am Freitagabend fiel der Startschuss für die Saison 2018/19 in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Absteiger HSV traf im ersten Zweitliga-Spiel seiner Geschichte auf die Störche aus Kiel und Deutschlands Fußball-Fans waren froh, endlich wieder Bundesliga schauen zu können - zumindest die zweite. Diese Freude hielt bei vielen Kunden des Pay-TV-Sender Sky aber nur kurz an, denn Sky Go, das Streaming-Angebot des Unternehmens, hatte enorme technische Probleme.

Interessierte Zuschauer, die das Auftaktspiel (endete mit einem 3:0 Erfolg Kiels) über das Internet streamen wollten, sahen im wahrsten Sinne des Wortes schwarz. Auf Twitter berichteten mehrere User von einem „Media Keymesserr Licenser Error“, der den Zuschauern einen schwarzen Bildschirm statt des Nord-Derbys zeigte. Trotz Bezahl-Abo konnten viele Kunden von Sky also das Freitagabendspiel nicht sehen und machten ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft.

Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens blieb zunächst aus. (Stand 22.15 Uhr)

Hallo @SkyDeutschland. Viele andere (und ich auch) bekommen bei #SkyGo einen KeyMesserr licenser error ... könntet ihr das bitte fixen, wofür zahlen wir schließlich?! — Chris (@WorkSmileRepeat) 3. August 2018

@SkyDeutschland @SkySportNewsHD Klasse Service Sky! Da freut man sich seit Wochen, dass es wieder los geht und dann funktioniert Sky Go nicht. Was gedentk Sky zu tun? Entschädigung wie bei @EurosportDE ? Überhaupt Infos? #skygo #HSVKSV pic.twitter.com/0VgVouAd4w — Timo Konrad (@timo_kon) 3. August 2018

Erstes Spiel des HSV in der 1. Bundesliga: verpasst, weil nicht gelebt.



Erstes Spiel des HSV in der 2. Bundesliga: verpasst, weil #skygo nicht funktioniert.



Ein Hoch auf die Digitalisierung. #HSVKSV — Chris (@ichmeinjanur) 3. August 2018

Dieser Moment, wenn @SkyDeutschland mal wieder zu dumm ist, #SkyGo zum Saisonsauftakt der EINZIGEN Liga für die sie noch Exklusivrechte haben zum laufen zu bringen, und der Twitteraccount von #DAZN schneller auf die Kundenbeschwerden reagiert als der von #Sky. #SkySport https://t.co/vtm7R2xhGe — IcefoxX (@IcefoxXLP) 3. August 2018

Der Fahrer des Wagens HH-ET 201 soll bitten dringend seinen Wagen vom Schwimmbad-Parkplatz entfernen - der Techniker von #SkyGo ist eingeparkt und muss zum Notfalleinsatz.#HSVKSV — FUMS (@fums_magazin) 3. August 2018

