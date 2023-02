Auslosung zum Europa-League-Achtelfinale: Welchen Gegner bekommen Union, Freiburg und Leverkusen?

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Heute Mittag wird das Achtelfinale der Europa League ausgelost. Drei deutsche Mannschaften und ihre Fans blicken gespannt auf den nächsten Gegner. Hier gibt‘s den Live-Ticker.

Am Freitag ab 12 Uhr findet die Auslosung zum Europa-League-Achtelfinale 2023 statt.

statt. Die Bundesliga ist noch mit Union Berlin, Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg vertreten.

vertreten. Gesetzt ist dabei lediglich der SCF. Wer sind die Gegner? Alle Infos hier im Live-Ticker.

Update von 24. Februar, 11.37 Uhr: In knapp 20 Minuten beginnt die Zeremonie in der Schweiz. Beim Blick auf die zwei Lostöpfe fällt auf, dass die namhafteren Teams im zweiten Topf vertreten sind: Dort warten Kaliber wie Manchester United, Juventus Turin und Rekordsieger FC Sevilla möglicherweise auf den SC Freiburg. In Topf eins ist im Prinzip nur der FC Arsenal dem obersten europäischen Regal zuzuordnen. Weitere prominente Gegner, mit denen Union Berlin und Bayer Leverkusen zu rechnen haben, sind mit Abstrichen die spanischen Vertreter Betis Sevilla und Real San Sebastian.

Auslosung zum Europa-League-Achtelfinale: Union furios, Leverkusen glücklich

Nyon/München - Im Europacup läuft es diese Saison für die deutschen Mannschaften richtig gut. Während in der „Königsklasse“ noch vier Teams um den Viertelfinaleinzug kämpfen, haben am Donnerstag mit Bayer Leverkusen und dem 1. FC Union Berlin zwei Klubs der DFL das Weiterkommen in der Europa League vollbracht.

Erst konnte sich Leverkusen nach einer spannenden Partie gegen die AS Monaco mit den deutschen Protagonisten Kevin Volland und Alexander Nübel im Elfmeterschießen durchsetzen, anschließend gelang den „Eisernen“ mit einer weiteren, furiosen Darbietung das Weiterkommen gegen den niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam.

Achtelfinal-Auslosung der Europa League: Freiburg als einziger deutscher Klub gesetzt

Als Nächstes steht das Achtelfinale des zuletzt umstrukturierten Wettbewerbs auf dem Programm, bei der Auslosung am Freitag (ab 12 Uhr hier im Live-Ticker) wird sich der Name eines dritten Bundesligisten in den Töpfen befinden: Als Gruppensieger in der Hauptrunde konnte sich der SC Freiburg in der Zwischenrunde zurücklehnen und wird bei den Duellen der letzten 16 verbliebenen Mannschaften im Rückspiel Heimrecht genießen.

Bei der EL-Auslosung in Nyon werden die verbliebenen Teams also in zwei Lostöpfe aufgeteilt, mit jeweils acht Vereinen, ausgeschlossenen sind im Achtelfinale Aufeinandertreffen von Mannschaften aus dem gleichen Land. Dies ist erst ab dem Viertelfinale möglich. Das Finale der Europa League findet am 31. Mai in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt - wenn die Frage geklärt wird, wer Titelverteidiger Eintracht Frankfurt beerben wird.

Welche Mannschaft schnappt sich im Mai 2023 die Europa-League-Trophäe? © IMAGO/Kirk O Rourke/Shutterstock

Europa League Auslosung, Achtelfinale: Lostopf 1 mit den gesetzten Teams

SC Freiburg (Deutschland)

FC Arsenal (England)

Betis Sevilla (Spanien)

Fenerbahçe Istanbul (Türkei)

Ferencváros Budapest (Ungarn)

Feyenoord Rotterdam (Niederlande)

Real Sociedad San Sebastian (Spanien)

Union Saint-Gilloise (Belgien)

Europa League Auslosung, Achtelfinale: Lostopf 2 mit den ungesetzten Teams

1. FC Union Berlin (Deutschland)

Bayer Leverkusen (Deutschland)

Manchester United (England)

Juventus Turin (Italien)



AS Rom (Italien)

AS Rom (Italien) FC Sevilla (Spanien)

Sporting Lissabon (Portugal)

Schachtjor Donezk (Ukraine)

Hier erfahren Sie als erstes, welche Gegner die deutschen Vertreter Freiburg, Union Berlin und Bayer Leverkusen bei der Auslosung in der Uefa-Hauptzentrale in Nyon (Schweiz) erhalten. (PF)