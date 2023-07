Ausstiegsklausel von Sommer wohl enthüllt: Bestimmte Bedingungen für einen Transfer

Von: Melanie Gottschalk

Manuel Neuer steht vor seinem Comeback beim FC Bayern – und soll wieder die Nummer eins werden. Yann Sommer droht die Bank, weshalb er den Verein verlassen möchte.

München - Anfang des Jahres musste der FC Bayern einen herben Rückschlag verkraften. Star-Torhüter Manuel Neuer erlitt beim Skifahren eine schwere Verletzung am Bein, die das Saison-Aus für den 37-Jährigen bedeutete. Es musste schnell ein Ersatz her. Die Münchner verpflichteten in der Winterpause Yann Sommer, der fortan das Tor der Bayern hütete. Nun steht Manuel Neuer vor seinem Comeback, soll wieder die Nummer eins sein. Sommer, der sich vor der EM 2024 in Deutschland präsentieren möchte, könnte die Münchner deshalb schon wieder verlassen. Das wäre allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Yann Sommer Geboren am: 17. Dezember 1988 (Alter 34 Jahre), Morges, Schweiz Bisherige Profi-Stationen: FC Basel, FC Vaduz, Grasshoppers Club Zürich, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München Aktueller Marktwert: 5 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Ausstiegsklausel von Yann Sommer enthüllt

Im Podcast „Bayern Insider“ der Bild enthüllte Experte Christian Falk eine Ausstiegsklausel, die offenbar im Vertrag von Sommer verankert wurde. Demnach ist ein Weggang des 34-Jährigen an Bedingungen geknüpft – die auch mit der Rückkehr von Neuer zu tun haben.

Offenbar darf Sommer den FC Bayern nur verlassen, wenn Manuel Neuer in der kommenden Saison wieder die Nummer eins wird und der abnehmende Verein dieselben neun bis zehn Millionen Euro bezahlt, die die Münchner im Winter für den Schweizer an Gladbach überwiesen hatten. Außerdem müssen sich Spieler und Verein beidseitig einig sein.

Im Podcast „Bayern Insider“ wird die Ausstiegsklausel von Yann Sommer noch einmal genauer beleuchtet. © Ulrich Wagner/imago

Yann Sommer denkt aktuell offenbar nicht an einen Wechsel

Laut Bild-Experte Falk denkt Sommer aber offenbar aktuell nicht an einen Wechsel. Er befinde sich im Urlaub und überlege, wie er weiterspielen könne. Er denke derzeit nicht daran, von der Klausel Gebrauch zu machen, fühle sich in München wohl. Sollte er jedoch aufgrund der Rückkehr von Neuer – der offenbar zu Beginn der Vorbereitung zumindest wieder bei der Mannschaft sein will – zum Bankdrücker werden, könnte er seine Meinung ändern.

Denn Sommer will vor der EM 2024 in Deutschland unbedingt Spielzeit bekommen, damit er bei dem Turnier das Tor der Schweizer Nationalmannschaft hüten kann. Christian Falk bringt deshalb im Podcast „Bayern Insider“ auch ein Gerücht zum VfB Stuttgart ins Gespräch. Zwar müsse er dann zwei oder drei Nummern kleiner denken, hätte aber wahrscheinlich genug Möglichkeiten, sich Nationaltrainer Murat Yakin zu präsentieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieses Gerücht aber wahrscheinlich eher nicht spruchreif. (msb)