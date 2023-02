DAZN-Experte Ballack ätzt nach Bier-Attacke gegen BVB-Fans: „Assi, ey“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Michael Ballack war in der Champions League als DAZN-Experte in Dortmund zu Gast. Beim BVB-Tor kassierte der Ex-Bayern-Star eine Bierdusche und war außer sich.

Dortmund - Ein Tor im Fußball bedeutet für Fans oft Gefühls-Ekstase. Alle Emotionen müssen in diesem einen Moment heraus, wenn der eigenen Mannschaft endlich der so lange ersehnte Treffer gelingt. So geschehen am Mittwochabend in der Champions League im Signal-Iduna-Park, als Borussia Dortmund über das 1:0 durch Karim Adeyemi gegen Chelsea jubelte. DAZN-Experte Michael Ballack wurde offenbar Opfer der frenetischen BVB-Fans und kassierte eine Bierdusche.

Michael Ballack Geboren: 26. September 1976 (Alter 46 Jahre), Görlitz DAZN-Experte Profi-Stationen: Chemnitzer FC, 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern, FC Chelsea Pflichtspiele für Chelsea: 167 (25 Tore, 23 Vorlagen)

BVB-Fans feiern Adeyemi-Tor: DAZN-Experte Michael Ballack kommt nicht mehr zu Wort

Es lief die 63. Spielminute im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund dem FC Chelsea. Der BVB kontert nach einem gegnerischen Eckball furios über Karim Adeyemi. Der Tempodribbler zündet den Turbo, sprintet über den halben Platz, umkurvt den Torwart und schiebt ein - über dieses Adeyemi-Tor spricht heute die ganze Fußballwelt.

Das Express-Tor lässt die Dortmunder Fans im Stadion komplett ausrasten. Die Stimmung ist am Kochen und ohrenbetäubend, sofern sich das am Bildschirm bei der Übertragung von Streaming-Dienst DAZN feststellen lässt.

Michael Ballack wurde in Dortmund Opfer einer Bierdusche. © Robin Rudel/Imago

„Asi, ey“: DAZN-Experte Ballack ätzt wegen BVB-Bierdusche

„Arrrghh“, ertönt es plötzlich aus dem Off unter dem tosenden BVB-Jubel. Dann ergreift DAZN-Kommentator Uli Hebel wieder das Wort: „Ich kann euch sagen, wir haben hier die Bierdusche bekommen. Aber nehmen wir mit. 1:0 Borussia Dortmund.“ Es wurde also ein wenig naß auf der Pressetribüne, ganz zum Unmut von DAZN-Experte Michael Ballack.

„Assi ey“, flucht der ehemalige Chelsea-Profi Ballack deutlich hörbar ins Mikrofon, offenbar in Richtung des Verursachers der Bierdusche. Der 46-Jährige ist außer sich und will seinem Ärger Luft verschaffen. „Das...“, setzt Ballack empört an, doch weiter kommt der Ex-Kapitän des FC Bayern München nicht, stattdessen sind nur noch die Feierlichkeiten der Dortmunder Fans und die Tormusik zu vernehmen.

„Die Bier-Schande von Dortmund“: BVB-Fans veralbern Ballack

Ballacks Entgleisung live im TV erregte im Anschluss auch bei Twitter große Aufmerksamkeit. „Die Bier-Schande von Dortmund! Ich hoffe, es wird restlos aufgeklärt, wie es passieren konnte, dass Michael Ballack und ein paar englische Journalisten bei Adeyemis Tor nass geworden sind“, merkte ein Fan süffisant an.

„Grüße an Michael Ballack. Mach das Mikrofon aus, bevor du Leute als „Assis“ bezeichnest“, schimpfte eine Userin. „„Asi, ey!“ Michael Ballack, 46, liebt Bierduschen...“, meinte eine weitere Beobachterin mit einem Augenzwinkern. „Hat sich Michael Ballack von der schmerzhaften Bierdusche erholt?“, will ein besorgter Fan nicht ganz ernst gemeint wissen.

Michael Ballack übersteht Bier-Attacke in Dortmund

Ballack, seit dieser Saison als Experte bei DAZN im Einsatz ist, kommentierte im Anschluss das Dortmund-Spiel wie gewohnt locker weiter. Deutlich mehr Ärger hatte hingegen der FC Bayern, der wegen eines Lufthansa-Fehlers in Paris festhing. (ck)