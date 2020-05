Schweinsteigers Comeback in der Bundesliga? „Wenn ich etwas mache, dann ...“ - Auch Ehefrau Ana stimmt ihm zu

Bastian Schweinsteiger hegt schon Gedanken an eine Rückkehr ins Fußballgeschäft und seine Frau bringt ihn als Trainer ins Spiel. Den FC Bayern sieht der Weltmeister in Triple-Form.

München/Chicago - In der Bundesliga* auf dem besten Weg zur Meisterschaft, im Pokal im Halbfinale gegen Frankfurt und in der Champions League nach Liverpools Ausscheiden einer der Top-Favoriten: Der FC Bayern darf immer konkreter vom Triple träumen. Dieser Meinung ist auch FCB-IkoneBastian Schweinsteiger. Der ehemalige Champions-League-Sieger traut dem deutschen Fußball-Rekordmeister in seiner derzeitigen Form „alles“ zu.

„Auch im europäischen Vergleich ist es eine Supermannschaft*“, sagte der 35-Jährige im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ über seinen ehemaligen Klub. „Sie können die Champions League gewinnen, zumal Liverpool (Sieger 2019) schon ausgeschieden ist.“

Im Pokal habe man zudem ein Heimspiel gegen Frankfurt. „Auch wenn der Heimvorteil ohne Zuschauer nicht mehr so groß ist, man kennt den eigenen Rasen* doch besser.“ In der Liga entschweben die Münchner aktuell ohnehin der Konkurrenz.

Schweinsteiger über Rückkehr ins Fußballgeschäft: „... dann werde ich mir das überlegen“

Eine Rückkehr ins Fußballgeschäft schließt Schweinsteiger nicht aus. Noch sei sie aber kein Thema. „Wenn irgendwann etwas Interessantes kommen wird, das mir Spaß macht, werde ich mir das überlegen“, sagte er. „Aber wenn ich etwas mache, dann möchte ich auch gewinnen und etwas auf die Beine stellen.“

Im Augenblick sei er sehr zufrieden mit dem Job als Experte bei der ARD. „Das passt sehr gut für mich, Spiele zu analysieren. Und nach einer langen Karriere, in der ich ständig gefordert war, mehr Zeit für die Familie zu haben.“

Sofortige Rückendeckung erhielt er in dem Doppel-Interview von seiner Frau Ana Ivanovic: „Ich bin überzeugt, Basti wäre eines Tages auch ein großartiger Trainer. Er bringt die Leidenschaft dafür mit, kann gut mit Menschen umgehen und weiß viel über Fußball“, sagte die 32-jährige Serbin. Die French-Open-Siegerin von 2008 ist seit 2016 mit dem früheren Profi des FC Bayern München verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne.

Schweinsteiger über Geisterspiele: „Der Druck fehlt jetzt“

Schweinsteiger vermisst nicht nur das aktive Geschäft, sondern aktuell auch die Zuschauer: „Man ist es gewohnt, vor 50.000 Zuschauern zu spielen“, sagte er. „Aber nach dieser längeren Auszeit bin auch ich froh, endlich wieder Fußball gucken zu können.“

Er wisse nicht, ob wegen der leeren Stadien* die Spieler auf Schwalben oder irgendwelche Theatralik verzichten würden. „Aber was ganz sicher der Fall ist: Wenn zum Beispiel ein Stadion so voll ist wie in Dortmund, üben die Zuschauer einen ungemeinen Druck aus“, meinte er. „Der fehlt jetzt natürlich.“

Schweinsteiger: In dieser Hinsicht ist Corona ein Vorteil für den DFB

Die Corona-Krise sieht er zumindest als Vorteil für ein anderes seiner früheren Teams: Für das DFB-Team sei es positiv, dass die EM erst 2021* stattfinde. „Die Verschiebung ist nicht schlecht für uns. Wir haben viele junge Spieler, die ein Jahr mehr bekommen, um sich weiterzuentwickeln.“

Schweinsteiger hatte von 2002 bis 2015 für die Bayern gespielt. Sein größter Erfolg mit dem Club war der Gewinn der Champions League 2013*. Ein Jahr später wurde er Weltmeister mit dem DFB-Team. Im vergangenen Jahr beendete er seine Spielerkarriere bei Chicago Fire in der Major League Soccer.

