„Choupo-Moting nicht gut genug für Bayern München“ – Schweinsteiger fordert Kane

Von: Jannek Ringen

In den englischen Medien hat sich Bastian Schweinsteiger über die Stürmer-Suche des FC Bayern geäußert – und spricht sich für Harry Kane aus.

München – Die Gerüchte um Harry Kane als neuen Stürmer des FC Bayern München nehmen immer mehr Fahrt auf und beide Clubs scheinen in harten Verhandlungen zu stecken. Für viele wäre der Kapitän der englischen Nationalmannschaft die richtige Wahl für das Sturmzentrum. Das gilt auch für Bastian Schweinsteiger, der sich in einem Interview bei talkSport zur Stürmer-Suche beim FC Bayern geäußert hat.

Eric Maxim Chupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 34 Jahre), Hamburg bisherige Vereine: u. a. Hamburger SV, Schalke 04, Paris Saint-Germain, FC Bayern München Marktwert: 5 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Schweinsteiger hält Kane für die richtige Option

In den Medien kursierten mehrere Namen, die als neuer Stürmer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurden. Von Nationalspieler Niclas Füllkrug, über Frankfurts Randal Kolo Muani bis zu Victor Osimhen von der SSC Neapel. Für Schweinsteiger ist Kane die absolut richtige Lösung.

„100 Prozent. Bayern sucht nach einem passenden Stürmer wie Lewandowski. Choupo-Moting ist nicht gut genug für Bayern München, er ist eher die 1B-Lösung“, antwortete er auf die Frage, inwiefern Harry Kane zum FC Bayern passen würde. Knackpunkt für den Weltmeister von 2014 ist jedoch die Ablösesumme für den Angreifer.

Bastian Schweinsteiger befürwortet einen Wechsel von Harry Kane. © IMAGO / ActionPictures; IMAGO / Sportimage

FC Bayern soll Kane nicht um jeden Preis holen

In einem ersten Angebot sollen die Bayern 70 Millionen Euro für Kane geboten haben. Tottenham-Präsident Daniel Levy, der für seine harten Verhandlungspraktiken bekannt ist, verlangt jedoch einen dreistelligen Millionenbetrag. In den Augen von Schweinsteiger sollte der Rekordmeister nicht jeden Betrag für den Engländer zahlen.

„Ich weiß, dass Bayern München Harry Kane unter Vertrag nehmen will, aber ich weiß auch, dass Bayern kein Verein ist, der so viel Geld zahlen will, wie der Besitzer von Tottenham fordert. Am Ende wird einer mit der Faust auf den Tisch schlagen und sagen ‚Nein, so viel zahlen wir nicht‘“, äußerte sich der ehemalige Bayern-Spieler zu den Verhandlungen.

Schweinsteiger rät Kane zum Wechsel

Kane konnte in seiner Karriere noch keinen Titel gewinnen, weshalb er selbst einen Wechsel anzustreben scheint. Auch dies ist für Schweinsteiger ein Grund für einen Wechsel zum FC Bayern: „Er muss sich auch selbst fragen, ob er einen Titel während seiner Karriere gewinnen will. Eine Meisterschaft oder die Champions League.“

Der TV-Experte könnte sich auch vorstellen, dass Kane die Stadt München gefallen könnte. „Ich weiß, er ist eine Person, die seine Familie und Freunde um sich haben will und München ist der beste Platz dafür. Es gibt eine hervorragende Umgebung in und um München und es ist sicher. Auch die Erfahrung, die ich im Ausland hatte, bei Manchester United, hat mir sehr geholfen und ich bin als Mensch und Fußballspieler gewachsen“, erklärte der ehemalige Nationalspieler.