Bayer bangt gegen Atletico um Einsatz von Bender

Leverkusen - Vor dem CL-Achtelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid bangt Bayer Leverkusen um den Einsatz seines Kapitäns Lars Bender.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend gegen Atletico Madrid (20.45 Uhr/Sky) um den Einsatz von Lars Bender. Der Kapitän, der am vergangenen Freitag beim 3:1-Erfolg beim FC Augsburg kurz vor der Pause wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste, konnte am Montagnachmittag nicht am Abschlusstraining teilnehmen und absolvierte außerhalb des Platzes eine individuelle Einheit.

"Wir haben noch Hoffnung, dass es gegen Atletico klappt. Aber hundertprozentig kann ich es noch nicht bestätigen", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt. Sollte Bender ausfallen, wird voraussichtlich der Chilene Charles Aránguiz im defensiven Mittelfeld spielen.

SID