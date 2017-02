Bayer-Kapitän Bender schlägt Alarm: "Situation dramatisch"

Leverkusen - Bayer Leverkusen um Trainer Roger Schmidt ist in der Krise. Nun ringt Kapitän Lars Bender die Alarm-Glocken.

Kapitän Lars Bender (27) vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen nach den jüngsten Pleiten Alarm geschlagen. "Unsere Situation ist dramatisch", sagte der Nationalspieler vor dem wegweisenden Duell gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der Bild. Bender steht vor seinem Comeback, wegen einer Fußverletzung musste der Mittelfeldspieler seit Ende Oktober pausieren.

Durch die beiden Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach (2:3) und beim Hamburger SV (0:1) ist für den Champions-League-Achtelfinalisten das internationale Geschäft in weite Ferne gerückt. "Für unsere Ansprüche ist ein Jahr ohne Europa eigentlich nicht vorstellbar", sagte Bender: "Aber wir brauchen jetzt nicht über Europa zu reden. Das wäre in unserer Situation völlig vermessen."

Bender: „Das Spiel zuletzt in Hamburg war schlecht“

Stattdessen sei Selbstkritik angebracht. "Die Erwartungen an uns sind hoch, die Erwartungen, die wir an uns selbst stellen, sind ebenfalls hoch. Aber vielleicht müssen wir so ehrlich sein, dass wir den Erwartungen nicht gerecht werden", meinte Bender. Vor allem der Auftritt beim HSV hat Spuren hinterlassen: "Das Spiel zuletzt in Hamburg war schlecht. Für die gesamte Situation war es Mist, als Verlierer vom Platz zu gehen. Gerade nach der Niederlage gegen Gladbach."

Es gehe "jetzt darum, überhaupt mal wieder etwas Fußball zu spielen. Ein Spiel zu gewinnen, auch verdient zu gewinnen. Mal von vorne bis hinten ein schönes Spiel durchzubringen", sagte Bender.

SID