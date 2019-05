Bayern-Fans verstören mit bösem Spruchband in Leipzig: „Wir schießen RB...“

Der FC Bayern wollte bei RB Leipzig am 33. Spieltag die Meisterschaft perfekt machen. Dabei schossen die Fans des Rekordmeisters mit einem Banner aber etwas über das Ziel hinaus.

Leipzig - Am 33. Spieltag in der Bundesliga geht es immer heiß her. Immerhin geht es noch um einiges - entweder kämpfen die Teams noch um den Klassenerhalt oder, wie in Leipzig, sogar um die Meisterschaft.

Dass die Fans ihre Farben natürlich in dieser wichtigen Saisonphase unterstützen wollen, liegt dabei auf der Hand.

Dass man dabei aber immer mal über das Ziel hinaus schießen kann, das bewiesen die Fans des FC Bayern.

Bayern-Fans mit übertriebenem Spruchband in Leipzig: „Wir schießen RB...“

Der Rekordmeister war bei RB Leipzig zu Gast. Das Team, das durch die finanzielle Unterstützung eines Brauseherstellers inzwischen mindestens die dritte Kraft im deutschen Fußball geworden ist.

Daher genießen die Sachsen bei den Fans in der Republik nicht das allerhöchste Ansehen.

Wie spannend die Partie zwischen Leipzig und den Bayern sowie der Kampf um die Meisterschaft war, können Sie im Ticker nachlesen.

Ob man seinem Unmut derart deutlich kundtun muss, das darf dann doch bezweifelt werden.

Wieder knallt und raucht es im @FCBayern-Block. „Wir schießen RB auf den Mond“ heißt auf dem Banner. Allerdings deutlich harmloser als bei #FCNFCB. #RBLFCB pic.twitter.com/XHNYQU95DN — Stefan Kumberger (@__Kumbi__) 11. Mai 2019

Immer wieder knallte es in der ersten Hälfte in Leipzig aus dem Bayern-Block. Zudem rollten die Anhänger der Münchner einen Banner aus, auf dem stand: „Wir schießen RB auf den Mond“ oder „Fuck RB“.