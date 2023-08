Bayern-Wechsel geplatzt? Walker will wohl plötzlich doch in Manchester bleiben

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München buhlt weiter intensiv um Kyle Walker, doch der hat sich offenbar für einen Verbleib bei Manchester City entschieden.

München/Manchester – Die Kaderplanung des FC Bayern München stockt derzeit. Zwar bemüht sich der deutsche Rekordmeister weiter intensiv um die beiden Wunschspieler Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Kyle Walker (Manchester City), es kommt aber einfach nicht zum Abschluss der Transfers. Der FC Bayern hat also weiterhin Lücken im Kader, dabei steht in wenigen Tagen mit dem Supercup gegen RB Leipzig bereits das erste Pflichtspiel der Saison an.

Kyle Walker Geboren: 28. Mai 1990 (Alter 33 Jahre), Sheffield, Vereinigtes Königreich Verein: Manchester City Position: Rechtsverteidiger

FC Bayern München buhlt um Wunschspieler

Mit den Spielern Kane und Walker soll sich der FC Bayern grundsätzlich einig sein, es hakt in den Verhandlungen mit den jeweiligen Klubs. Etwas mehr als drei Wochen bleiben den Verantwortlichen noch, bevor das Transferfenster schließt und Spieler erst wieder im Winter wechseln können. Die Zeit drängt also.

Bei Kyle Walker könnte sich ein Wechsel aber plötzlich erledigt haben. Wie das englische Online-Portal The Athletic berichtet, hat sich der 33-Jährige gegen einen Transfer zum FC Bayern München entschieden. Cheftrainer Pep Guardiola hat den englischen Nationalspieler offenbar zum Verbleib bei Manchester City überredet.

Wechselt Kyle Walker doch nicht zum FC Bayern München? © IMAGO/Sebastian Frej

Zuletzt kündigte der Spanier bereits an, um seinen Spieler kämpfen zu wollen. „Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns. Ein Spieler mit solchen Qualitäten ist weltweit nur schwer zu finden. Wir wollen ihn behalten. Wir werden um ihn kämpfen, genau wie Bayern das auch tun wird“, sagte er im Rahmen des Testspiels gegen den FC Bayern.

FC Bayern München kassiert offenbar Korb von Walker

Nach Informationen von The Athletic ist eine Verlängerung des im Sommer 2024 auslaufenden Vertrags von Walker wahrscheinlich. Das Angebot von Manchester City soll zudem lukrativer sein als das des FC Bayern München. Wie es ausschaut, muss sich der deutsche Rekordmeister auf die Suche nach einem anderen Rechtsverteidiger machen. Transferexperte Florian Plettenberg bestreitet dagegen, dass Walkers Entscheidung feststeht: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht bestätigen, dass Kyle Walker sich zu 100 Prozent für einen Verbleib bei ManCity entschieden hat.“

Kyle Walker, der die Nachwuchsabteilung von Sheffield United durchlief, spielte bisher für Tottenham Hotspur, die Queens Park Rangers und Aston Villa, bevor es ihn 2017 zu Manchester United zog. Die „Skyblues“ zahlten 52,7 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler, der auf der rechten Seite unter Trainer Pep Guardiola gesetzt ist. (smr)