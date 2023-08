Droht jetzt Streit? Pavard darf FC Bayern angeblich nicht verlassen

Von: Jannek Ringen

Teilen

Geht er oder bleibt er doch? Die Situation um den Verbleib von Benjamin Pavard beim FC Bayern ist mehr als ungewiss. Was passiert mit dem Franzosen?

München – Seit über einem Jahr denkt Benjamin Pavard darüber nach, den FC Bayern zu verlassen. Bereits im vergangenen Winter hatte es Angebote für den französischen Nationalspieler gegeben und auch in diesem Sommer ist diese Personalie ein heißes Thema bei der Kaderplanung. Einen Interessenten gibt es, dennoch hakt der Wechsel. Doch woran liegt dies?

Benjamin Pavard Geboren: 28. März 1996 (Alter 27 Jahre), Maubeuge, Frankreich bisherige Vereine: OSC Lille, VfB Stuttgart, FC Bayern München Vertrag bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 40 Millionen Euro

Pavard will den FC Bayern verlassen – Manchester United lockt

Die Lieblingsposition von Pavard befindet sich in der Innenverteidigung. In seinen vier Jahren beim FC Bayern spielte er hauptsächlich auf der Position des Rechtsverteidigers, obwohl er sich gerne als Innenverteidiger auf Top-Niveau beweisen möchte. In der Vergangenheit zeigte Inter Mailand bereits reges Interesse an dem Weltmeister von 2018, blitzte allerdings beim deutschen Meister ab.

In diesem Sommer ist ein potenzieller Wechsel von Benjamin Pavard erneut ein Thema in der Kaderplanung des FC Bayern. Angeblich soll sich der Verteidiger mit Manchester United über einen Wechsel einig sein. Beim englischen Rekordmeister hat man in der Defensive noch Bedarf für Verbesserung und möchte den 27-Jährigen unbedingt verpflichten. Allerdings ist der Transfer trotz Einigung alles andere als sicher.

Wie sieht die Zukunft von Benjamin Pavard aus? Wechseln oder bleiben? © IMAGO / Laci Perenyi

Wechsel von Pavard hängt von Maguire-Abgang ab

Derzeit stehen Manchester United und der FC Bayern in den Verhandlungen über die Ablösemodalitäten im Deal um den Franzosen. Die Forderungen der Bayern-Bosse und das Angebot der Engländer scheinen derzeit weit auseinander zu liegen. Wie die Bild berichtet, bieten die Red Devils 29 Millionen Euro für ihn. Bei den Münchnern wird der Wert des Abwehrspielers, der nur noch ein Jahr Vertrag in München hat, jedoch deutlich höher eingeschätzt. Die Forderungen sollen zwischen 45 und 50 Millionen Euro liegen.

Die geforderte Summe ist für Manchester United und Trainer Erik ten Hag deutlich zu hoch. Neben der Ablösesumme ist das zweite Problem die Ungewissheit um Ex-United-Kapitän Harry Maguire. Der englische Nationalspieler soll den Club verlassen und man soll sich auch schon auf einen Wechsel zu West Ham geeinigt haben. Jedoch besteht die Gefahr, dass der Wechsel platzt, da der 30-Jährige offenbar die Differenz zwischen seinem vertraglich garantierten Gehalt bei United und seinem neuen bei West Ham ausgezahlt haben möchte.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Pavard erhielt Zusage – Bayern keinen Ersatz

Auf dem Transfermarkt schaute man sich bereits seit längerem nach einem Pavard-Ersatz um und verhandelte mit Kyle Walker von Manchester City. Der Engländer verlängerte jedoch seinen Vertrag und deshalb benötigt man beim Rekordmeister den Franzosen auf der rechten Abwehrseite. Dies ist für ihn doppelt schmerzhaft, denn Ex-Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic soll ihm bereits die Zusage für einen Wechsel im Sommer gegeben haben.

Dazu kommt, dass es nie Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Pavard und eine Aufstockung seines Gehalts gegeben haben soll. Ein weiterer Grund, warum der französische Nationalspieler wohl mit seinem aktuellen Club abgeschlossen hat. Obwohl sein Wunsch klar ist, müssen zuvor einige Hürden beseitigt werden. Manchester United muss Maguire abgeben und sich dann mit dem FC Bayern über einen Preis einigen. (jari)