„Bild“: Wagner bei den Bayern Wunschkandidat als U19-Trainer

Sandro Wagner wird als neuer U19-Trainer beim FC Bayern München gehandelt. © Johann Medvey/Eibner-Pressefoto/dpa

Der frühere Fußball-Profi Sandro Wagner ist einem Bericht der „Bild“ zufolge Wunschkandidat als U19-Trainer beim FC Bayern München. Demnach soll der 35-Jährige den bisherigen Coach Danny Galm ablösen. Wagner wollte sich auf Nachfrage zu den Gerüchten nicht äußern.

München - Der aktuelle TV-Experte führte die SpVgg Unterhaching in dieser Saison als Coach zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Über Aufstiegsspiele gegen Energie Cottbus ist der Weg in die 3. Liga möglich. Wagner hatte aber schon im März bekanntgegeben, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Er wolle die Perspektive wechseln und einen Schritt in eine andere Richtung gehen, erklärte Wagner damals. Der Ex-Stürmer des FC Bayern stünde damit für eine Traineraufgabe beim deutschen Rekordmeister zur Verfügung. dpa