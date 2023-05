Schiedsrichter Stegemann stellt Strafantrag: Brych verurteilt Drohungen

Von: Marcus Giebel

Sascha Stegemann hat wegen der Drohungen nach dem Spiel von Borussia Dortmund in Bochum die Polizei eingeschaltet. Felix Brych sieht eine Grenze überschritten.

München – Für Sascha Stegemann hat sich das Leben seit Freitagabend komplett gewandelt. Seit er beim 1:1 von Borussia Dortmund beim VfL Bochum mehrere fragwürdige Entscheidungen zuungunsten des Titelanwärters getroffen hat. Der Schiedsrichter aus dem Süden Nordrhein-Westfalens, der seit 2014 Bundesliga-Spiele leitet, bekommt die Wut und den Zorn vieler Fans zu spüren. Die hässliche Seite des Fußball-Geschäfts, das für viele Menschen zum Lebensinhalt geworden ist, die offenbar keine Grenzen kennen.

Von konkreten Drohungen gegen sich und seine Familie berichtete Stegemann bei seinem TV-Auftritt im Fußball-Talk „Doppelpass“ auf Sport1. Dabei gestand er die ihm unterlaufenen Fehler ehrlich ein, zuvor hatte er der Bild gestanden, er fühle sich „beschissen“. Während der Sendung wurde auch eine Konsequenz der Hetz- und Hasstiraden sichtbar: Ein uniformierter Polizist hatte den 38-Jährigen ins Studio – die Eingangshalle des Hilton Airport Hotel München – begleitet, stand im Hintergrund.

Stegemann reagiert auf Drohungen: Strafantrag gestellt und polizeiliche Schutzmaßnahmen

Stegemann erklärte: „Ich habe mich dazu veranlasst gesehen, entsprechend Strafantrag zu stellen und jetzt auch polizeiliche Schutzmaßnahmen im Raum stehen.“ Laut §241 Strafgesetzbuch kann schon die Bedrohung eines anderen Menschen mit einer Gefängnisstrafe geahndet werden. Wie die anscheinend konkreten Drohungen gegen den Schiedsrichter und seine Familie geäußert wurden, machte Stegemann jedoch nicht bekannt – womöglich auf Anraten der Ermittler.

Heftige Kritik an den Verfassern der Drohgebärden übt derweil der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel. Bei ran schimpfte er: „Das sind einfach Idioten, die nicht wissen, was sie damit auslösen.“ Allerdings sieht er diese Hetze nicht als reines Fußballproblem: „Wir sehen es ja in der Gesellschaft, was in Social Media los ist. Das haben wir uns selbst eingebrockt.“

Heidel unterstützt das Vorgehen von Stegemann und macht sich allgemein für Konsequenzen bei derlei Drohungen stark: „Man sollte darüber nachdenken, so etwas auch strafrechtlich zu verfolgen.“

Disput in Bochum: Dortmunds Trainer Edin Terzic (2. v. l.) ist längst nicht mit allen Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Stegemann (r.) einverstanden. © IMAGO / Laci Perenyi

Brych über Drohungen gegen Stegemann: „Da wird eine Grenze überschritten“

Auch der ehemalige Schiedsrichter Felix Brych zeigte sich über die Ausmaße des Shitstorms, der über Stegemann hereinbrach, geschockt. Im „Blickpunkt Sport“ des BR betonte der Münchner: „Das ist der Punkt, wo die Grenze überschritten wird.“

Dabei kennt Brych die Situation aus eigener Erfahrung. Nach dem WM-Spiel zwischen der Schweiz und Serbien (2:1) in Russland 2018 war ihm von serbischer Seite vorgeworfen worden, einen Elfmeter übersehen zu haben. „Da hatte ich auch das Problem mit Anfeindungen“, erinnert er sich mit Grausen zurück.

Obendrein wurden diese damals auch von Serbiens Nationaltrainer, dem einstigen Bundesliga-Profi Mladen Krstajic, befeuert, der in Anspiel an das Kriegsverbrechertribunal giftete: „Ich würde ihn nach Den Haag schicken. Damit sie ihm den Prozess machen, wie sie ihn uns gemacht haben.“

Kennt sich mit Anfeindungen unter der Gürtellinie spätestens seit der WM 2018 aus: Ex-Schiri Felix Brych verurteilt die Drohungen. © IMAGO / FAF

Hetze gegen Stegemann: BVB-Boss Watzke findet deutliche Worte

Den Hass der Offiziellen muss Stegemann immerhin nicht fürchten. Nachdem sich die Dortmunder am Freitagabend teilweise noch in der Schiri-Kabine echauffiert hatten, forderte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Wochenende alle Frustrierten unmissverständlich auf, Contenance zu wahren: „Anfeindungen jeder Art, Verunglimpfungen und Drohungen, sei es persönlich oder anonym über Social-Media-Kanäle, können wir – aller Enttäuschung zum Trotz – aber nicht einmal im Ansatz tolerieren.“

Damit wäre alles gesagt. Alles Weitere liegt in den Händen der Ermittler. (mg)