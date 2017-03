BVB bangt um Einsatz von Aubameyang - Weigl und Kagawa fraglich

Dortmund - Die Adduktorenprobleme von Pierre-Emerick Aubameyang sind offenbar noch nicht ganz ausgestanden. Der BVB bangt vor der Partie gegen Ingolstadt um den Einsatz seines Toptorjägers.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt weiter um den Einsatz von Pierre-Emerick Aubameyang. „Er ist noch fraglich. Kann sein, dass wir erst am Freitagvormittag entscheiden, ob er spielt“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag. Darüber hinaus ist offen, ob die angeschlagenen Mittelfeldspieler Shinji Kagawa und Julian Weigl auflaufen können. „Auch da müssen wir abwarten“, kommentierte Tuchel

Aubameyang, mit 22 Toren bisher bester Liga-Schütze, klagte zuletzt über Adduktorenprobleme. Definitiv verzichten muss der BVB auf den gesperrten Ousmane Dembélé und den verletzten Marco Reus. „Da fehlt uns eine Menge an Toren und an Torbeteiligungen“, sagte Tuchel. Das Trio Aubameyang, Dembélé und Reus erzielte im bisherigen Saisonverlauf 42 Pflichtspieltreffer. „Ingolstadt wird aufgrund unserer Personalprobleme mutig sein“, sagte Tuchel. Das Spiel ist mit 81 360 Zuschauern ausverkauft.

dpa