BVB gegen VfL Bochum im Live-Ticker: Neuzugang feiert sein Startelf-Debüt

Von: Katharina Küpper

Der BVB trifft heute auf den VfL Bochum. Schon im Vorfeld flogen die ersten Wortgefechte. Alle Informationen im Live-Ticker von RUHR24.

Mögliche Aufstellung VfL Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Losilla - Passlack, Bero, Stöger, Wittek, Asano - Hofmann

Mögliche Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Wolf, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini - Can, Sabitzer - Brandt, Nmecha, Malen - Haller

Begegnung: VfL Bochum - Borussia Dortmund

Anpfiff: Heute (26. August), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Robert Schröder (SR)

15.02 Uhr: Hier kommt noch ein kleiner Nachtrag. Das ist die Bank von Borussia Dortmund. Meyer, Morey, Özcan, Hazad, Reus, Moukoko, Süle, Adeyemi und Bynoe-Gittens.

14.53 Uhr: Und jetzt kommen auch die BVB-Spieler auf den Platz. Julian Brandt macht den Anfang und läuft direkt auf die Gästetribüne zu.

14.51 Uhr: Die Profis der Bochumer machen sich warm und werden lautstark von den Fans willkommen geheißen.

14.39 Uhr: Edin Terzic kündigte bei der Pressekonferenz vor dem Spieltag bereits an, der BVB habe „in Bochum etwas gutzumachen“. Nach dem ernüchternden 1:1 in der vergangenen Rückrunde samt umfassender Schiedsrichter-Diskussionen, wollen die Schwarz-Gelben in der neuen Saison am zweiten Spieltag drei Punkte mit nach Hause nehmen. In 70 Aufeinandertreffen konnte Borussia Dortmund 31-mal im kleinen Derby gewinnen.

17-mal sackten die Bochumer drei Punkte ein. 22-mal endete das Spiel im Remis.

14.30 Uhr: Jetzt gibt es auch die Aufstellung des BVB! Verteidiger Niklas Süle bekommt eine Pause. Nico Schlotterbeck bildet mit Mats Hummels die Innenverteidigung. Julian Ryerson wird durch Marius Wolf ersetzt. Felix Nmecha feiert sein Startelf-Debüt. Hier die komplette Aufstellung: Kobel - Wolf, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini - Can - Brandt, Sabitzer, Nmecha, Malen - Haller

14.28 Uhr: Die Aufstellung der Gastgeber ist schonmal da. Mit dieser Elf geht Thomas Letsch ins Rennen: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Losilla - Passlack, Bero, Stöger, Wittek, Asano - Hofmann

14.20 Uhr: Die ersten BVB-Profis gehen auf den Platz. Adeyemi, Nmecha, Kobel, Wolf, Morey, Schlotterbeck und Can begutachten den Rasen. Gleich kommt die Aufstellung des BVB gegen VfL Bochum.

14.06 Uhr: Heute gibt es auf dem Platz zwei Wiedersehen: Während Felix Passlack auf seinen Ex-Klub trifft, er wechselte im Sommer vom BVB zum VfL Bochum, trifft Nico Schlotterbeck auf seinen Bruder. Keven Schlotterbeck wechselte kurz vor dem zweiten Spieltag erneut per Leihe vom SC Freiburg zum VfL Bochum. Trainer Letsch gewährte ihm auch unmittelbar einen Kaderplatz beim Spiel gegen Borussia Dortmund. Wie auch sein Bruder spielt er in der Innenverteidigung.

13.51 Uhr: Die Bochum-Fans sind motiviert und stimmen die ersten Schmähgesänge in Richtung der Dortmunder Fans an, die sich so langsam auf den Rängen einfinden.

Update, Samstag (26. August), 13.50 Uhr: Schiedsrichter Robert Schröder (37) aus Hannover leitet heute das Spiel. An den Linien unterstützen ihn Norbert Grudzinski und Dr. Jan Clemens Neitzel-Petersen. Vierter Offizieller ist Timo Gerach. Die Video-Assistenten sind Daniel Schlager und Arno Blos.

Ex-BVB-Profi ist bissig vor Bochum-Duell: Für Dortmund ist „nichts zu holen“

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Die Partie am 2. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Samstag (26. August) um 15.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion an der Castroper Straße angepfiffen. +++

Dortmund – Der VfL Bochum konnte den BVB in der vergangenen Saison mächtig ärgern: Beim 1:1-Unentschieden in einem spektakulären Spiel gingen den Dortmundern wichtige Punkte für die Meisterschaft flöten. Das wollen die Borussen in dieser Saison um jeden Preis verhindern. Doch VfL-Verteidiger und Ex-BVB-Profi Felix Passlack will einen schwarz-gelben Erfolg verhindern.

Vom BVB zum VfL Bochum: Felix Passlack in den ersten zwei Spielen in blau-weiß feste Größe

Der 25-Jährige wechselte im vergangenen Sommer an die Castroper Straße. BVB-Trainer Edin Terzic nannte Passlack zwar einen seiner „absoluten Lieblinge“, sportlich spielte der Profi allerdings nur eine kleine Rolle im System des Übungsleiters. Beim VfL Bochum scheint das anders zu sein. Beim DFB-Pokal-Debakel aus Sicht der Bochumer war er 77 Minuten auf dem Platz, im ersten Liga-Spiel sogar über die vollen 90 Minuten.

Wenn Passlack jetzt auf seinen Ex-Klub trifft, will er ihn auch ärgern: „Wir werden ihnen von vornherein mit einer hohen Intensität und vielen Zweikämpfen zeigen, dass hier nichts zu holen ist“, sagte er der Sport Bild. Er sei gespannt, wie Dortmund darauf reagiere.

Felix Passlack glaube an einen Sieg gegen den BVB: Nicht die erste Spitze gegen seinen Ex-Klub

Sein konkreter Tipp: „2:1 für Bochum. Tore Hofmann und Wittek!” Es ist nicht das erste Mal, dass Passlack seit seinem Abgang den BVB etwas triezt. So sagte er, der Trainerwechsel von Lucien Favre auf Edin Terzic (Dezember 2020) sei „nicht günstig“ für ihn gewesen.

BVB-Trainer Edin Terzic trifft beim Spiel gegen VfL Bochum wieder auf Felix Passlack.

BVB-Trainer Edin Terzic nahm die Kampfansage seines ehemaligen Schützlings gelassen entgegen. Bei der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag (24. August) sagte er: „Was hätte er denn anderes sagen sollen?“ Er laufe jetzt nunmal für die andere Seite auf. Kontakt zwischen den beiden habe es im Vorfeld nicht gegeben.