Dortmund trifft auf Barcelona: Lucien Favre muss auf Nationalspieler verzichten - Fehlt auch Messi?

Die Champions League startet in die neue Saison. Am Dienstagabend trifft Borussia Dortmund auf den spanischen Meister FC Barcelona. Das Spitzenspiel im Live-Ticker.

Borussia Dortmund - FC Barcelona -:- (-:-), Dienstag, 21.00 Uhr

Borussia Dortmund: - FC Barcelona: - Tore: - Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (ROU)

17.46 Uhr: Aber auch in der Offensive der Dortmunder sorgt ein Spieler besonders für Furore - Paco Alcacer. Dessen Statistik liest sich ebenfalls hervorragend und hat somit definitiv Königsklassenniveau.

83 - Seit seinem Wechsel zum @BVB traf @paco93alcacer im Schnitt alle 83 Pflichtspielminuten, während Luis Suarez in Barcelona durchschnittlich nur alle 155 Minuten traf. Wiedersehen. #BVBBarça #ChampionsLeague pic.twitter.com/jJUAhVk8bG — OptaFranz (@OptaFranz) 17. September 2019

17.12 Uhr: Spielt er oder spielt er nicht? Die Personalie Lionel Messi scheint beim FC Barcelona noch nicht hundertprozentig geklärt. Vor dem argentinischen Superstar müsste sich die BVB-Abwehr ordentlich in Acht nehmen, seine CL-Quote gegen deutsche Teams ist mit 16 Treffern (plus drei Vorlagen) in 14 Begegnungen schlicht überragend.

13.30 Uhr: Über Instagram stimmt der FC Barcelona seine Fans auf das erste Champions-League-Spiel der neuen Saison ein. Im Mittelpunkt des Bildes steht dabei der deutsche Torhüter Marc ter Stegen. Im Hintergrund zu sehen sind Dortmunder Wahrzeichen: Die Reinoldikirche sowie das Alte Rathaus.

Der BVB präsentiert derweil auf Instagram eine Videobotschaft von Marc Batra, der für beide Mannschaften spielte und 2018 von Borussia zu Betis Sevilla wechselte. „Ich freue mich sehr auf das besondere Spiel“, sagt der 28-Jährige.

9.38 Uhr: Wie wird Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona auflaufen? Bei den Gästen wird wohl Lionel Messi in der Startelf fehlen, bei Dortmund sitzt Mario Götze wieder auf der Bank. Wer kann nun zeigen, wer der beste Spieler der Welt ist? Die Kollegen von wa.de* haben sich Gedanken gemacht und eine voraussichtliche Aufstellung entworfen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona. Anstoß im Signal Iduna Park ist am Dienstag, den 17. September, um 21 Uhr.

Vorbericht: Borussia Dortmund - FC Barcelona: Auftakt in der Königsklasse

Dortmund - Es geht wieder los. Am Dienstagabend beginnt die Champions League in die neue Saison. Mit RB Leipzig, Bayer Leverkusen, dem FC Bayern und Borussia Dortmund gehen vier deutsche Teams an den Start. Vizemeister Dortmund bekommt es am ersten Spieltag der Gruppenphase dabei direkt mit einem Titelaspiranten zu tun. Die Startruppe vom FC Barcelona gastiert bei den Schwarz-Gelben. Wie Sie das Spiel live im TV oder im Netz verfolgen können? Das haben wir bei tz.de* für Sie zusammengefasst. Vor der Partie richtet sich der Blick in Spanien dabei auf Lionel Messi. Kann der zuletzt angeschlagene Superstar gegen den BVB spielen?

Borussia Dortmund - FC Barcelona: Wie fit ist Lionel Messi?

Nach seiner Wadenverletzung Anfang August musste Messi zuletzt kürzertreten, verpasste alle vier Ligaspiele. Vor dem Auftakt in der Königsklasse scheint der Argentinier nun eine wieder eine Option für den Kader zu sein. „Eine Wadenverletzung ist kompliziert“, sagte Messi zuletzt leicht frustriert. „Man denkt, dass alles wieder okay ist, aber es kann tückisch sein. Ich habe das noch nie durchgemacht, jetzt weiß ich, wie es ist.“ Dementsprechend werde er „erst wieder spielen, wenn ich sicher bin, dass mir nichts passiert“. Dies könnte am Dienstag gegen die BVB nun wieder der Fall sein, die vereinseigenen Ärzte gaben vor Abflug zumindest grünes Licht, wie die Kollegen von wa.de* berichten.

Darüber hinaus fehlen Barca die verletzten Samuel Umtiti (Fußverletzung) und wohl auch Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé (Oberschenkelprobleme). Dafür könnte ein anderer in den Fokus rücken - Ansu Fati.

Borussia Dortmund - FC Barcelona: Wunderkind Fati begeistert La Liga

Ansu Fati lässt Messi derzeit nahezu vergessen. Das Wunderkind aus La Masia, der Talentschmiede der Katalanen, begeistert aktuell die gesamte Liga - und das gerade mal mit 16 Jahren. In seinen ersten drei Ligaeinsätzen erzielte der Linksaußen zwei Tore selbst und bereitete ein weiteres vor. „Was der Junge so anstellt, ist nicht normal“, sagte sein Coach Ernesto Valverde. Kann der 2002 in Guinea-Bissau geborene Shootingsstar auch den BVB ärgern? Dieser hat vor dem Topspiel indes ebenfalls mit Verletzungen zu kämpfen.

Borussia Dortmund - FC Barcelona: BVB muss auf Nico Schulz verzichten

Auf der Pressekonferenz vor der Partie* erklärte BVB-Coach Lucien Favre, dass Nationalspieler Nico Schulz auch gegen den spanischen Meister noch nicht einsatzfähig sein wird. Dagegen kann er auf ein Comeback von Lukasz Piszczek hoffen. Der Rechtsverteidiger ist nach überwundenen muskulären Problemen zurück im Training. „Bei ihm wissen wir es noch nicht. Wir müssen warten“, sagte Favre.

Borussia Dortmund - FC Barcelona: BVB kämpferisch in Richtung Sieg

In Dortmund freut man sich unterdessen auf den großen FC Barcelona. Angst vor Griezmann, Suarez & Co. habe man nicht. „Wir haben auch in den vergangenen Jahren gegen große Mannschaften hervorragende Leistungen gezeigt. Wir sind selbstbewusst genug, sagen zu können, dass wir dieses Spiel gewinnen können“, gab sich Kapitän Marco Reus kämpferisch.

Die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel verlief insgesamt deutlich reibungsloser als die im Nachgang der Partie gegen Leverkusen. Dass die Mikros auf der PK bereits eingeschaltet waren, bemerkte Favre nicht - und offenbarte somit unfreiwillig persönliche Details.

