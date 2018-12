Champions League im Live-Ticker: Schalke empfängt Moskau - Höwedes vor emotionaler Rückkehr

Champions League am Dienstag live im Ticker: Borussia Dortmund trifft auswärts auf den AS Monaco, der FC Schalke 04 empfängt Lokomotive Moskau in der Veltins-Arena.

Am Dienstag, 11. Dezember 2018, steigt der sechste und letzte Vorrundenspieltag der Gruppenphase der Champions League.

Der FC Schalke 04 empfängt bereits um 18.55 Uhr Lokomotive Moskau.

Für S04 ist das Weiterkommen in der Gruppe D bereits gesichert, Lokomotive Moskau kann durch viel Glück noch auf das Achtelfinale hoffen. Schalke ist sicher Zweiter.

Borussia Dortmund trifft um 21 Uhr auswärts auf den AS Monaco. Sie können live im TV und Live-Stream zusehen, wie tz.de* erklärt.

Auch der BVB ist bereits weiter. Dortmund kann bei einem Sieg sogar noch Gruppensieger werden, wenn Atletico Madrid zeitgleich nicht gewinnt.

Uhrzeit Gr Heim Gast Ergeb 18.55 Uhr D FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau -:- (-:-) 21.00 Uhr A AS Monaco - Borussia Dortmund -:- (-:-)

18.42 Uhr: Besondere Ehre für den beiden erwähnten Rückkehrer Höwedes und Farfan. Vor Anpfiff der Partie verabschieden die Schalker ihre Ex-Helden „noch einmal“ mit einem Erinnerungsfilm, Blumen und Fotos.

18.32 Uhr: Auch wenn der FC Schalke mit einem Sieg nicht mehr auf Platz 1 in der Gruppe D springen kann, dürften die „Knappen“ nach dem verlorenen Derby am Samstag auf einen Erfolg pochen. Den letzten Sieg konnte die Elf von Demnico Tedesco am 24.11. im Heimspiel gegen den FC Nürnberg einfahren.

18.17 Uhr: Und auch die Aufstellung der Gäste wollen wir Euch natürlich nicht vorenthalten. Benedikt Höwedes steht bei seiner emotionalen Rückkehr zu alter Wirkungsstätte in der Startelf. Auch der Ex-Schalker Jefferson Farfan beginnt bei den Gästen. So spielt Lokomotive Moskau:

Guilherme – Höwedes, Kvirkvelia, Rybus – Denisov, Barinov – Krychowiak, Lysov – Farfan, Al. Miranchuk – Eder

18.09 Uhr: Damit soll also der junge Benjamin Goller Schalkes Sturm-Probleme nach der Verletzung von Guido Burgstaller lösen. Für den 19-Jährigen, der bisher nur in der A-Junioren-Bundesliga West und in der UEFA Youth League zum Einsatz kam, ist es das Profidebüt.

18.00 Uhr: Die Aufstellung des FC Schalke 04 ist da. So lässt Coach Domenico Tedesco spielen:

Fährmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - Schöpf, Mendyl - Serdar, Mascarell - Goller, Teuchert, Konoplyaka

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom 6. Spieltag der Champions League! Wir berichten an dieser Stelle von den beiden Dienstagsspielen der deutschen Vertreter in der Konferenz, Sie verpassen also nichts.

Gruppe A der Champions League: Borussia Dortmund gegen AS Monaco

Obwohl es für die beiden Mannschaften Borussia Dortmund und den AS Monaco in der Dienstagspartie der Königsklasse scheinbar um nichts mehr geht, dürften sich Fans trotzdem auf das Match in Monaco freuen. Während der BVB bereits sicher im Achtelfinale der Champions League steht, ist der AS Monaco aus dem Turnier ausgeschieden. Trotzdem dürfte sich ein Sieg für die Borussen durchaus lohnen, als Tabellenzweiter ist ein Gruppensieg nämlich absolut im Bereich des Machbaren. Angepfiffen wird die am Dienstag um 21 Uhr im Stade Louis II in Monaco.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Atletico Madrid 5 4 0 1 9:6 +3 12 2. Borussia Dortmund 5 3 1 1 8:2 +6 10 3. FC Brügge 5 1 2 2 6:5 +1 5 4. AS Monaco 5 0 1 4 2:12 −10 1

Gruppe D der Champions League: FC Schalke 04 gegen Lokomotive Moskau

Während Schalke als Gruppenzweiter bereits für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert ist, müssen die Gäste aus Russland um ein Weiterkommen zittern. Lokomotive Moskau muss nicht nur die Partie am Dienstag für sich entscheiden, der FC Porto muss parallel dazu gegen Galatasaray Istanbul gewinnen. Der Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen wird um 18.55 Uhr erfolgen.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. FC Porto 5 4 1 0 12:4 +8 13 2. FC Schalke 04 5 2 2 1 5:4 +1 8 3. Galatasaray Istanbul 5 1 1 3 3:5 −2 4 4. Lokomotive Moskau 5 1 0 4 4:11 −7 3

