Borussia Dortmund wohl bis April ohne Reus

Dortmund - Marco Reus wird Borussia Dortmund wahrscheinlich einen ganzen Monat fehlen. Trainer Thomas Tuchel bedauert den Ausfall des Stars.

Borussia Dortmund muss voraussichtlich bis Anfang April auf Marco Reus verzichten. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, erlitt der Fußball-Nationalspieler im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (6:2) einen Faserriss an der linken Oberschenkel-Rückseite.

Der Offensivspieler fehlt den Westfalen damit nicht nur im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen Benfica Lissabon und dem Viertelfinale im DFB-Pokal bei den Sportfreunden Lotte am 14. März, sondern voraussichtlich auch in fünf Bundesliga-Partien. Reus, der immer wieder von Verletzungen geplagt ist, war am Samstag kurz vor der Halbzeit vom Platz gehumpelt und durch Christian Pulisic ersetzt worden. „Marco ist seit Wochen wahnsinnig stabil. Es ist ein großer Verlust, dass er am Mittwoch nicht spielt“, klagte BVB-Trainer Thomas Tuchel.

