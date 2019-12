Live-Ticker: Turbo-Werner und Super-Sancho messen sich im Vollgas-Duell zwischen dem BVB und RB Leipzig

BVB gegen RB Leipzig: Es ist das Topspiel des 16. Spieltags der Bundesliga. Die Sachsen könnten den Vorsprung auf den Verfolger FC Bayern München auf neun Punkte erhöhen. Die Partie im Live-Ticker.

Borussia Dortmund - RB Leipzig -:- (-:-), Dienstag, 20.30 Uhr

Borussia Dortmund: - Bank: - RB Leipzig: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Update vom 17. Dezember 2019, 17.55 Uhr: Natürlich auch aus der Säbener Straße in München wird heute Abend nach Dortmund geblickt. Die Bayern (27 Punkte) liegen vor dem 16. Spieltag in der Bundesliga-Tabelle zwei Zähler hinter dem BVB (29) und satte sechs Punkte hinter RB Leipzig (33).

Kampfansage von Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic an BVB und RB Leipzig

Sportdirektor Hasan Salihamidzic richtete vor dem Jahresendspurt eine Kampfansage an die Titelkonkurrenten. „Wir greifen voll an“, sagte Salihamidzic auch schon mit Blick auf die Rückrunde 2020: „Ich bin mir sicher, die Meisterschaft geht nur über Bayern München.“

+ Sportdirektor des FC Bayern München: Hasan Salihamidzic. © dpa / Matthias Balk

Update vom 17. Dezember 2019, 17.15 Uhr: Mit der Tabellenführung in der Bundesliga und der Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League steigt offensichtlich das Selbstbewusstsein bei RB Leipzig.

BVB gegen RB Leipzig: Seitenhieb gegen José Mourinho und Tottenham Hotspur

In der Königsklasse geht es in der K.o.-Phase gegen Tottenham Hotspur (19.02./10.03.) aus der Premier League. Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel beim BVB an diesem Dienstagabend konnten sich die Sachsen offensichtlich einen Seitenhieb gegen die Londoner nicht verkneifen.

Sie posteten bei Twitter ein Foto eines entsetzten Spurs-Trainers José Mourinho und schrieben dazu: „Wenn du realisierst, dass du auf Deutschlands beste Offensive treffen wirst.“ Heute geht es erstmal gegen Lucien Favre und Borussia Dortmund.

BVB gegen RB Leipzig: Wofür entscheidet sich Erling Haaland?

Update vom 17. Dezember 2019, 15.15 Uhr: Beide Klubs stehen sich heute Abend nicht nur auf dem Platz gegenüber, sondern generell auch im Werben umRed-Bull-Salzburg-Juwel Erling Haaland. Der 19-jährige Norweger könnte Österreich wegen einer angeblichen Ausstiegsklausel schon im Winter verlassen.

Doch wohin geht es für den jungen norwegischen Stürmer: Zum BVB? Zu RB Leipzig, Schwesterverein seines aktuellen Arbeitgebers? Oder doch nach England in die Premier League?

BVB gegen RB Leipzig: Beide Bundesliga-Klubs kämpfen um Erling Haaland

„Ich glaube, dass zumindest Deutschland in der Pole Position ist. Der Vorteil von Leipzig ist ja, dass sie den Besitzer von Salzburg ganz gut kennen, Dietrich Mateschitz. Das spricht für RB Leipzig“, sagte der norwegische Sky-Experte Jan Aage Fjörtoft (49) im Interview mit dem Nachrichtenportal web.de.

Fjörtoft hatte in den 1990er Jahren zusammen mit Alf-Inge Haaland, dem Vater von Erling Haaland, in der norwegischen Nationalmannschaft gespielt. Beide sind bis heute befreundet.

„Leipzig hat einen Trainer, der bewiesen hat, dass er Spieler entwickeln kann. Borussia Dortmund kommuniziert schon länger, dass sie genau solch einen Stürmer suchen. Ich denke, dass diese beiden deutschen Klubs in der Pole Position sind“, meinte der einstige Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt weiter.

+ Begehrter Stürmer: Erling Haaland von Red Bull Salzburg. © AFP / JOE KLAMAR

BVB gegen RB Leipzig: Jadon Sancho ist jetzt der teuerste Bundesliga-Spieler

Update vom 17. Dezember 2019, 12.58 Uhr: Pünktlich vor dem Kracher gegen RB Leipzig am Abend könnte eine Statistik Borussia Dortmund beflügeln. Transfermarkt hat turnusmäßig die Marktwerte der Bundesliga-Spieler aktualisiert. Und ganz oben thront Jadon Sancho. Mit nun 120 Millionen konnte er seinen Wert um 20 Prozent weiter verbessern.

Auch beim Rekordmeister, der am Mittwoch gefordert ist - das Spiel des FC Bayern beim SC Freiburg gibt es auch im Live-Ticker -, sticht ein Shootingstar heraus. Der gerade einmal 19-jährige Alphonso Davies ist laut transfermarkt.de jetzt 25 Millionen Wert. Das bedeutet eine Steigerung um satte 66,7 Prozent.

Und noch eine kuriose Statistik könnte dem BVB helfen - allerdings in der Champions League. Laut dem Westfälischen Anzeiger könnte Neymars Schwester dafür sorgen, dass der Superstar Paris Saint-Germain im Rückspiel am 11. März fehlt*.

BVB gegen RB Leipzig: Beide Klubs haben einen Lauf in der Bundesliga

Dortmund - Jadon Sancho gegen Timo Werner, Erster der Bundesliga gegen den Dritten, RB Leipzig gegen den BVB - am 16. Spieltag steigt diesmal am Dienstagabend das Kracherspiel (20.30 Uhr). Unter Flutlicht. Vor vollem Haus im Signal Iduna Park. Und mit ganz viel Tempo.

So viel ist sicher, wenn Super-Sancho und Turbo-Timo aufeinandertreffen. Der Dortmunder traf in den letzten fünf Pflichtspielen, Werner, der seit langem mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen.

Der Schwabe steht in der Torjägerliste mit 16 Treffern nur knapp hinter Superstar Robert Lewandowski (18 Tore) vom FC Bayern.

Nicht nur beide Angreifer, sondern auch beide Mannschaften sind in richtig guter Verfassung. Vorläufiges Highlight: Die Auslosung zum Champions-League-Achtelfinale, die den Westfalen Paris Saint-Germain mit Ex-Trainer Thomas Tuchel und den Leipzigern Tottenham Hotspur mit Coach José Mourinho brachte.

+ Superstar bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho. © picture alliance/dpa / Uwe Anspach

Der BVB gewann die vergangenen drei, Tabellenführer RB Leipzig die vergangenen sechs Liga-Partien. Bei einem Sieg stünden die Sachsen sieben Punkte vor dem Revierclub.

Julian Nagelsmann über den BVB: „Sehr viel Spielwitz in der Offensive“

„Es ist eine außergewöhnlich gute Mannschaft, mit unglaublichem Tempo und sehr viel Spielwitz in der Offensive. Wenn wir gewinnen, haben wir sieben Punkte Vorsprung, wenn wir verlieren, einen Punkt - da kann man von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen“, meinte RB-Coach Julian Nagelsmann vor der Partie.

Nagelsmann weiter: „Natürlich haben wir mit einem Sieg die Chance, ein Polster auf Bayern und Dortmund vor dem letzten Hinrundenspiel gegen Augsburg zu halten. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, ist die Saison aber nicht kaputt, wenn wir es gewinnen, ist die Saison auch noch nicht gewonnen.“

+ Über den TSV 1860 München und 1899 Hoffenheim zu RB Leipzig: Julian Nagelsmann. © dpa / Sebastian Kahnert

BVB gegen RB Leipzig: Borussia Dortmund verlor nur eins von fünf Duellen

Ein Blick auf die Statistik: Borussia Dortmund gewann in der vergangenen Saison beide Duelle (4:1/1:0), und verlor von den zurückliegenden fünf Spielen gegen die Ostdeutschen nur eins.

Der BVB muss indes weiter auf Axel Witsel (Gesichtsverletzung), Thomas Delaney (Bänderriss im Sprunggelenk) und Marcel Schmelzer (Muskelfaserriss) verzichten.

Bei RB Leipzig kehrt dagegen der gegen Fortuna Düsseldorf geschonte Spielmacher Michael Forsberg in die Anfangsformation zurück.

so kann es weitergehen pic.twitter.com/TYmDcJTJaT — Timo Werner (@TimoWerner) 3. November 2019

BVB gegen RB Leipzig: Lucien Favre warnt Mannschaft von Borussia Dortmund

„Diese Mannschaft ist sehr gefährlich bei Balleroberung und bei Kontern. Sie machen das extrem schnell, oft mit einem Kontakt“, meinte BVB-Coach Lucien Favre, der laut Experte Mario Basler durch Florian Kohfeldt von Werder Bremen abgelöst werden soll, über den Kontrahenten und warnte sein Team: „Da ist viel Tiefe, viele Läufe in die Tiefe, da sind sie sehr gefährlich.“

Wer wird wem gefährlich? Und wer kann den Vorsprung auf die Bayern vor deren Auswärtsspiel am Mittwochabend beim SC Freiburg (20.30 Uhr) halten oder sogar ausbauen? Die Antworten gibt es hier im Live-Ticker.

BVB gegen RB Leipzig: Lucien Favre warnt vor „Tiefe“ und One-Touch-Fußball

