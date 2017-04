Tuchel: Bartra wohl in vier Wochen wieder dabei

Dortmund - Marc Bartra wird in dieser Saison wohl nochmal für Borussia Dortmund auflaufen können. Laut Trainer Thomas Tuchel muss der Spanier vier Wochen pausieren.

Trainer Thomas Tuchel rechnet in vier Wochen mit einer Rückkehr des bei dem Sprengstoffanschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus verletzten Marc Bartra. "Marc würde am liebsten schon am Samstag spielen. Der Zeitrahmen wird aber etwa vier Wochen betragen", sagte Tuchel am Donnerstag.

Bartra (26) hatte sich bei der Explosion von drei Sprengsätzen das Handgelenk gebrochen und musste operiert werden. Der Spanier befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. "Wie man sehen kann, geht es mir besser. Ich danke allen für die Unterstützung und Nachrichten", teilte Bartra am Mittwoch bei Instagram mit.

Weitere Informationen zu Borussia Dortmund finden Sie auf dem Online-Portal des „Westfälischen Anzeiger“.

sid