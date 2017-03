Nach Aus in Stuttgart: BVB wünscht Großkreutz „Kraft und Ruhe“

Bekommt vom Ex-Klub Mut zugesprochen: Kevin Großkreutz ist bei Borussia Dortmund nicht in Vergessenheit geraten.

Dortmund - Das Aus von Kevin Großkreutz beim VfB Stuttgart lässt auch Borussia Dortmund nicht kalt. Der Vizemeister schreibt dem Weltmeister auf Twitter.

Nach der nächtlichen Party-Tour und der Vertragsauflösung beim VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund seinem früheren Profi Kevin Großkreutz alles Gute gewünscht. „Fehler sind das Eine, Verantwortung zu übernehmen ist das Andere. Lieber @fischkreutz_KG: Dir und Deiner Familie viel Kraft und Ruhe!“, schrieb der Fußball-Bundesligist am Sonntag auf Twitter.

Fehler sind das Eine, Verantwortung zu übernehmen ist das Andere. Lieber @fischkreutz_KG: Dir und Deiner Familie viel Kraft und Ruhe! https://t.co/DuPyEiSf53 — Borussia Dortmund (@BVB) 5. März 2017

Unter Tränen hatte Weltmeister Großkreutz am Freitag seinen Fehler eingestanden, sich beim VfB und den Fans entschuldigt und Reue gezeigt. In der Nacht zum Dienstag war der frühere Nationalspieler in eine Schlägerei geraten und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Zweitliga-Tabellenführer Stuttgart hatte sich von dem Rechtsverteidiger daraufhin getrennt.

Großkreutz hatte erklärt, mit dem Profi-Fußball erst einmal nichts mehr zu tun haben zu wollen. In Dortmund war die Kämpfernatur eine Identifikationsfigur gewesen.

