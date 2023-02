Borussia Dortmund zu Gast bei der TSG Hoffenheim – das sind die Aufstellungen

Von: Nils Wollenschläger

Am Samstag findet in der Fußball-Bundesliga das Duell TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund statt. Lesen Sie hier, auf welche Aufstellungen die Trainer setzen:

Die TSG Hoffenheim will in der Bundesliga für eine Überraschung sorgen. Der abstiegsbedrohte Kraichgau-Klub empfängt am Samstag (25. Februar) Borussia Dortmund. Der BVB ist nach einem starken Rückrundenstart punktgleich mit Spitzenreiter Bayern München.

TSG Hoffenheim empfängt Borussia Dortmund – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, auf welche Aufstellungen die beiden Trainer setzen.

Anstoß in der PreZero in Sinsheim ist am Samstag um 15:30 Uhr. Hoffenheim gegen BVB wird live von Sky übertragen.