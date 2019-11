Live-Ticker: Gladbach startet gegen Rom mit Thuram - Kramer nur auf der Bank 

Gladbach ist in der Bundesliga Tabellenführer, braucht in der Europa League aber unbedingt einen Sieg. Die Partie gegen AS Rom im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach - AS Rom -:- (-:-), Donnerstag, 21 Uhr.

Die Fohlen müssen in der Europa League gegen den AS Rom ran.

International konnte der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer bislang noch nicht überzeugen.

Gladbach - AS Rom -:- (-:-), Donnerstag, Anstoß 21 Uhr, Borussia-Park

Gladbach: Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi - Lainer, Benes, Zakaria, Wendt - Neuhaus - Stindl, Thuram Bank: Grün - Beyer, Bensebaini, Hofmann, Kramer, Plea, Strobl AS Rom: Pau Lopez - Santon, Fazio, Smalling, Kolarov - Mancini, Veretout - Zaniolo, Pastore, Kluivert - Dzeko Bank: Mirante - Juan Jesus, Florenzi, Diawara, Perotti, Gengiz, Antonucci Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien) Tore: -

20.12 Uhr: Auf den Gladbacher Abwehrverbund kommt mit der stark besetzten Offensive der Römer um Dzeko, Zaniolo, Pastore, Kluivert wieder viel Arbeit zu.

20.07 Uhr: Für Stürmer Thuram, der beim Training am Dienstag noch gefehlt hatte, hat es am Ende also noch gereicht. Plea und Kramer sitzen dagegen zunächst noch auf der Bank.

20.03 Uhr: Und das ist die Startelf der Gäste aus Rom.

Borussia Mönchengladbach - AS Rom im Live-Ticker: Thuram kann starten - Kramer nur auf der Bank

19.53 Uhr: Die Aufstellung der Gladbacher ist da! Mit dieser Elf starten die „Fohlen“ heute gegen AS Rom.

18.55 Uhr: Grundsätzlich hat Gladbach gegen italienische Teams eine ordentliche respektive positive Bilanz. Die „Fohlen“ stehen bei fünf Siegen, acht Remis und vier Niederlagen. Allerdings hofft man seit 1975 auf einen Sieg gegen eine Mannschaft aus Italien. Klappt es heute mit dem historischen und so wichtigen Erfolg gegen die Associazione Sportiva Roma?

16.07 Uhr: Wichtiger Abend für Borussia Mönchengladbach! Während es in der Bundesliga glänzend läuft, sind die Fohlen auf europäischer Bühne noch zahm. Gelingt gegen die Roma ein Sieg? Dann wäre in der Gruppe J wieder alles offen.

Währenddessen diskutiert Fußball-Deutschland über die Nachfolge von Niko Kovac beim FC Bayern München. Kommt ein ehemaliger Star-Trainer aus der Premier League? Kurios: Einst verzauberte Ailton die Bundesliga - jetzt ist er in Deutschland verantwortlich für das schlechte Wetter.

Borussia Mönchengladbach - AS Rom: Europa League im Live-Ticker - Fohlen gefordert

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Gladbach lässt in der Bundesliga derzeit alle hinter sich, muss aber in der Europa League punkten, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Wir sind live für Sie dabei! +++

Borussia Mönchengladbach - AS Rom: Europa League im Live-Ticker

Mönchengladbach - In der Liga top, in Europa bislang ein Flop: Borussia Mönchengladbach braucht gegen AS Rom endlich einen Sieg.

Nur zwei Punkte hat Gladbach in der Europa League bislang geholt, nach dem 0:4-Desaster gegen Wolfsberg gab es in Istanbul und Rom jeweils in letzter Minute ein Remis. Das letzte Heimtor im Europapokal ist inzwischen sogar schon 967 Tage her.

Borussia Mönchengladbach - AS Rom: Europa League im Live-Ticker - knipst Thuram wieder?

Kein Wunder, dass nun alle auf Marcus Thuram schauen: Der 22-Jährige kommt auf neun Scorerpunkte aus den vergangenen sechs Ligaspielen des Spitzenreiters - mehr als Robert Lewandowski oder Timo Werner haben.

Mittelfeldspieler Denis Zakaria, der angeblich auch vom FC Bayern umworben wird, kehrt beim Europa-League-Heimspiel derweil in die Startelf zurück. „Wir haben Zak wieder hinbekommen, er wird von Anfang an dabei sein“, sagte Trainer Marco Rose vor der Begegnung am Donnerstag.

Der zuletzt überragende Zakaria hatte am Samstag im Ligaspiel bei Bayer Leverkusen (2:1) erstmals in dieser Saison nicht zur Anfangsformation gehört.

Borussia Mönchengladbach - AS Rom: Europa League im Live-Ticker - Fohlen mit Selbstvertrauen

Insgesamt habe sich die Personalsituation beimBundesliga-Tabellenführer „entspannt“, so Rose. Auch der zuletzt verletzte Stürmer Alassane Plea ist wieder ein Kandidat für den Kader, dasselbe gilt für Fabian Johnson und Raffael.

Zakaria traut der Borussia derweil eine besondere Saison zu. „Ich glaube, dass wir dieses Jahr mit dieser Mannschaft große Sachen erreichen können. Ich bin gespannt auf dieses Jahr mit dieser Mannschaft“, sagte der Schweizer.

In der Europa League muss dafür allerdings eine klare Steigerung her - ansonsten kommen die Rheinländer international nicht weit. Wo Sie das Spiel im TV verfolgen können, erfahren Sie bei tz.de*.

