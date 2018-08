Wechselt ein Pogba nach Deutschland? Probetraining bei ambitioniertem Aufsteiger

Weltmeister-Bruder im Visier

+ © AFP / JOAQUIN SARMIENTO Paul Pogba (l.) mit seinem Bruder Mathias während eines Benefizspiels. © AFP / JOAQUIN SARMIENTO

Das wäre ein großer Name in der 3. Liga. Mathias Pogba, der Bruder von Weltmeister Paul Pogba, bietet sich via Probetraining derzeit beim KFC Uerdingen 05 an.