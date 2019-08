Trikot-Meister gekürt: Dieser Klub sticht den FC Bayern und Borussia Dortmund aus

Schon zum 13. Mal wurde das schönste Trikot der Fußball-Bundesliga gewählt. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund gingen leer aus.

Düsseldorf - Der erste Titel der Saison ist vergeben - und er geht nicht an den FC Bayern München! Nein, es handelt sich nicht um den Supercup, der am Samstag in Dortmund zwischen dem BVB und dem FCB ausgetragen wird - sondern um die Trikots der 18 Bundesligisten.

Schon zum 13. Mal kürte die Mediadesign Hochschule Düsseldorf den Champion. Eine Jury aus Dozenten und Studierenden des zweiten und vierten Semesters aus dem Fachbereich Modedesign an der MD.H hat sich zusammen mit renommierten Trikot-Sammlern nun festgelegt: Der 1. FC Köln holt den Titel.

Schönstes Bundesliga-Trikot: 1. FC Köln setzt sich durch

Das schlichte Weiß des Geißbockes triumphierte vor Vorjahressieger Wolfsburg und der TSG 1899 Hoffenheim. „Die ruhige, cleane Optik auf weißem Grund überzeugte den Großteil der Juryteilnehmer und somit holte sich der Wiederaufsteiger zum ersten Mal den Titel des Trikotmeisters“, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Zuletzt präsentierten die Kölner ihren Neuzugang Ellyes Skhiri im neuen Trikot.

Die Bewertung fand in diesem Jahr rein digital mittels einer Nutzwertanalyse statt. Dabei konnte man in den Kategorien Gesamteindruck des Outfits (25%), Innovation/Design (35%), Labeling/Farbharmonie (15%), Funktionalität/Material/Details (15%) und Verarbeitung (10%) punkten.

Der FC Bayern München landet in dem Ranking auf Platz vier, Borussia Dortmund ist Siebter. Der letzte Platz geht an Hertha BSC, Aufsteiger Union wurde Vorletzter. Berlin versagte also bei den Trikots gleich doppelt - zumindest, wenn es nach der Jury geht. Beim FC Bayern wird man den vierten Platz mit Humor nehmen - so wie Keeper Sven Ulreich eine Aktion eines TV-Reporters. Auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte die Lacher auf seiner Seite*.

Das Trikot-Ranking in der Übersicht: So schneiden die Bundesligaklubs ab

1. 1. FC Köln

2. VfL Wolfsburg

3. TSG 1899 Hoffenheim

4. FC Bayern München

5. Borussia Mönchengladbach

6. 1.FSV Mainz 05

7. Borussia Dortmund

8. Eintracht Frankfurt

9. FC Augsburg

10. Bayer 04 Leverkusen

11. Fortuna Düsseldorf

12. SV Werder Bremen

13. FC Schalke 04

14. SC Paderborn

15. SC Freiburg

16. RB Leipzig

17. Union Berlin

18. Hertha BSC

