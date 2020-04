Corona-Krise: DFL verschiebt Entscheidung zu Fortsetzung der Bundesliga

Fußball: Wie in den meisten Ligen ruht auch in der Bundesliga der Ball.

Die DFL verschafft sich Zeit und verschiebt die Mitgliederversammlung, in der über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs entschieden wird.

Bundesliga pausiert während der Coronavirus*-Pandemie

Bundesligaprofi feiert Corona-Party

Bundesliga soll im Mai fortgesetzt werden

Update, 15.04.2020, 10:17 Uhr: Die DFL hat die außerordentliche Mitgliederversammlung, in der es um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs für die 1. und 2. Bundesliga geht, auf den 23. April verschoben. „Ziel der Verschiebung ist es, Clubs und DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben“, heißt es in der Erklärung. Wie und wann es weitergeht ist weiterhin unklar. „Wir werden bereit sein. Wir haben es aber nicht in der Hand“, sagte DFL-Boss Christian Seifert.

Update, 14.04.2020, 19:04 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern will die Pachtzahlungen für das Fritz-Walter-Stadion bis auf Weiteres einstellen. Ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern sagte dem SWR am Dienstag, der Fußball-Drittligist habe momentan keine andere Möglichkeit, als die Zahlungen aus dem Pacht- und Betreibervertrag an die städtische Stadiongesellschaft zunächst einzustellen. Die Stadt werde nun prüfen, wie sie damit umgehe.

„Es geht um die Pacht bis 30. Juni 2020. Bis dahin setzen wir die Zahlungen aus. Ab 1. Juli stehen wir zu den ausgehandelten Konditionen“, sagte der Beiratssprecher und frühere WM-Schiedsrichter Markus Merk gegenüber „bild.de“.

Der Verein hatte sich erst Anfang März mit der hoch verschuldeten Stadt auf eine reduzierte Pacht in Höhe von 625.000 Euro pro Saison geeinigt. Diese wird vom 1. Juli 2020 an für zwei Spielzeiten fällig. In der 1. Liga betrugen die Zahlungen 3,2 Millionen Euro jährlich, in der 2. Liga 2,4 Millionen. Der FCK hat seit Jahren massive finanzielle Probleme und muss in der Corona-Krise um seine Existenz bangen. Den Pfälzern fehlen derzeit etwa zwölf Millionen Euro, um den Spielbetrieb für die nächste Saison zu sichern.

Corona-Krise: Coutinho organisiert Hilfsaktion

Update, 01.04.2020, 12:03 Uhr: Superstar Coutinho hat in Rio de Janeiro eine gigantische Hilfsaktion organisiert. Er spendete etwa 20 Tonnen Lebens- und Hygienemittel, wie „Globoesporte“ berichtet. Die waren werden in den Armenvierteln der Stadt verteilt. Auf den verteilten Tüten steht eine Botschaft des Profis: „Die Welt durchlebt einen schwierigen Moment und jeder von uns muss seinen Beitrag leisten. Lasst uns zu Hause bleiben."

Update, 31.03.2020, 14:27 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen. Auf der DFL-Mitgliederversammlung legten sich die Vereine darauf fest, die Unterbrechung der Ligen bis 30. April auszuweiten. Im Mai soll der Spielbetrieb dann wieder aufgenommen werden - allerdings vor leeren Rängen, wie der „kicker“ berichtet. DFL-Chef Christian Seifert auf der Pressekonferenz: „Wir wollen die Saison am 30. Juni beenden. Unter gewissen Rahmenbedingungen könnte man die Saison auch bis Juli verlängern. Aber dann stellen sich viele Fragen: Wer steigt auf? Wer steigt ab? Wer spielt europäisch? Daher hat sich bei uns zunächst nichts daran geändert, dass wir die Saison am 30. Juni beenden wollen.“

Update, 31.03.2020, 11:34 Uhr: Amine Harit, Fußballprofi bei Bundesligaverein FC Schalke 04, hat gegen die Ausgangsbeschränkungen und das Kontaktverbot verstoßen und hat deshalb von seinem Club eine hohe Geldstrafe erhalten, wie Sportvorstand Jochen Schneider bestätigte. Harit feierte in Essen eine Corona-Party mit etwa zehn weiteren Personen. Die Polizei löste diese Feier dann auf.

Coronavirus-Krise: Mehrere Vereine in Kurzarbeit

Update, 31.03.2020, 10:58 Uhr: Drittligist 1. FC Magdeburg hat wegen der Coronavirus-Krise Kurzarbeit beantragt und das gesamte Team hat dem zugestimmt. „Es ist nicht selbstverständlich, dass trotz der sehr schwierigen Situation alle Angestellten bereitwillig den Verein durch eigenes Abtreten von Ansprüchen vollumfänglich unterstützen“, sagte Geschäftsführer Mario Kallnik.

Neben Magdeburg befinden sich auch die Vereine FC Carl Zeiss Jena, Chemnitzer SC, FSV Zwickau und Hallescher FC in Kurzarbeit.

Update, 31.03.2020, 8:34 Uhr: Der Transfermarkt im weltweiten Fußball wird sich nach der Coronavirus-Krise stark verändern, meint Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Er rechnet mit sinkenden Ablösesummen, wie er in einem Interview mit der „FAZ“ sagte. „Es wird aufgrund der wirtschaftlichen Not einiger Clubs ein relativ großes Angebot von Spielern auf den Markt kommen – zugleich wird die Nachfrage überschaubar sein. Das wird die Preise auf dem Transfermarkt zum ersten Mal seit dem Bosman-Urteil vor 25 Jahren drücken. Das könnte dazu führen, dass wieder etwas mehr Rationalität ins Geschäft kommt“, so Rummenigge.

Update, 31.03.2020, 8:34 Uhr: Dem Keeper des FC Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, fehlt der Fußball. „Am meisten vermisse ich es, auf dem Platz zu stehen mit meinen Kollegen, meinen Freunden und vor Leuten zu spielen, mich auf dem höchsten Niveau zu messen. Es ist schwierig, gerade in der wichtigsten Saisonphase, sich zurückzuziehen und sich selbst fitzuhalten“, so der Torhüter zu DAZN. Der deutsche Nationaltorwart hält sich momentan individuell fit und nutzt dafür vor allem eine Fitness-App.

Coronavirus-Krise: Ter Stegen hält sich individuell fit

Seine Familie gibt ihm Halt in der Coronavirus-Krise. „Wir versuchen, die Zeit, die wir haben, sinnvoll zu nutzen. Meine Frau und ich machen zum Beispiel gemeinsam Sport draußen - und der Kleine ist immer dabei. Man sollte versuchen, von der Situation auch ein bisschen zu profitieren, indem man mit der Familie zusammen sein kann. Wir lieben es, zuhause zu sein und wir genießen jetzt wirklich die Zeit zusammen“, so ter Stegen.

Update, 31.03.2020, 6:30 Uhr: Die Zukunft von Oliver Kahn als Experte beim ZDF ist offen. „Nach den Absagen der EM und der Olympischen Spiele für 2020 und der Verschiebung der Großereignisse auf 2021 gibt es jetzt viele Details zu klären, Gespräche zu führen und Planungen anzupassen“, teile das ZDF mit.

Coronavirus-Krise: DFL-Mitgliederversammlung berät sich

Erstmeldung, 31.03.2020, 6.15 Uhr:

Bei der DFL-Mitgliederversammlung soll am Dienstag entschieden werden, wann und wie es mit dem Fußball in Deutschland weitergeht. Die 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga beraten per Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Krise.

