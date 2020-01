Gibt es in der Rückrunde Platzverweise en masse? DFB: „Niemand sollte verblüfft sein“

Das wurde auch zeit und reicht meines Erachtens noch lange nicht.

Wer den Schiedsrichter auch nur im geringsten angeht, muss mit mit einem direkten Platzverweis rechnen. Soll mir blos keiner kommen, dass man das Gepöbel tolerieren solle, weil die Herren ja so unter Dampf stehen, nein, dass sind Konditionsmängel und ist völlig inakzeptabel. In anderen Sportarten hat man das schon lange, es dauert max. 1 Jahr bis die Spieler und Vereine das gerafft haben, danach wird es besser. Die Trainer der Mannschaften müssen hier mit gutem Beispiel voran gehen und sich am Rand des Feldes benehmen lernen, auch wenn es noch so schwer fällt. Das ganze ist ein Lernprozess und führt im Endeffekt dazu, dass es nicht mehr so aggressiv auf dem Platz zugeht und der Sport insgesamt ansehnlicher wird. Das gilt für den gesamten Fußball weltweit!