So wird der FC Bayern am kommenden Wochenende Deutscher Meister 2018

Praktisch ist dem FC Bayern der Titel in der Bundesliga-Saison 2017/18 kaum mehr zu nehmen. Aber wann ist die Meisterschaft auch rechnerisch sicher?

München - Die 28. deutsche Fußballmeisterschaft ist für Bayern München nach dem 6:0 (2:0) gegen den Hamburger SV und 20 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schalke 04 nur noch Formsache. Acht Spieltage vor Saisonende ist die Frage eigentlich nur noch, wann der FC Bayern München den Titel auch rechnerisich sicher hat. Ihre bisherige Bestmarke können die Münchner am nächsten Spieltag (27) "lediglich" einstellen, falls die "Verfolger" für die Mannschaft von Coach Jupp Heynckes spielen.

Das muss am 27. Spieltag passieren, dass der FC Bayern Deutscher Meister ist

Den bisherigen Rekord für die früheste Meisterschaft aller Zeiten hatten die Bayern unter Trainer Pep Guardiola in der Spielzeit 2013/14 aufgestellt. Damals konnte der Rekordmeister den Titel bereits am 27. Spieltag eintüten.

Der Vorsprung nach dem 26. Spieltag ist bei 20 Punkten geblieben - bei noch 24 zu vergebenden Zählern. Doch was muss genau am 27. Spieltag passieren? Wenn Schalke 04 in Wolfsburg Unentschieden spielt oder verliert, können die Königsblauen nur noch auf eine Gesamtpunktzahl von 68 oder 67 Punkten kommen. Sollten die Bayern (aktuell 66 Punkte) am Sonntag in Leipzig gewinnen, hätten sie 69 Punkte und wären uneinholbar vorne.

Allerdings gibt es noch Borussia Dortmund (aktuell 42 Punkte), die den 26. Spieltag noch nicht absolviert haben. Sollten die Borussen gegen Frankfurt (26. Spieltag) und Hannover (27. Spieltag) gewinnen, hätten sie 48 Punkte nach dem 27. Spieltag. Bedeutet: Bayern hätte 21 Punkte auf Dortmund Vorsprung. Das würde nach dem 27. Spieltag - bei noch 21 zu vergebenden Zählern, nicht reichen.

Genau die gleiche Situation besteht für Eintracht Frankfurt (aktuell 42 Punkte). Die Gegner der Adler sind Dortmund (26. Spieltag) und Mainz (27. Spieltag).

Bayer 04 Leverkusen hat nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach 44 Punkte und könnte das Konto auf 47 Zähler am 27. Spieltag gegen Köln ausbauen. Gewinnt also der FC Bayern in Leipzig, hat der Rekordmeister mit 22 Punkten genug Vorsprung auf Leverkusen.

Bedeutet: Holen Dortmund oder Frankfurt NICHT sechs Punkte aus den zwei Spielen - bei einem Sieg des FCB in Leipzig - kommt es nur auf die Begegnung Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg an.

Die Liste der Bundesliga-Spieltage mit der jeweiligen Titel-Entscheidung

27. Spieltag:

2013/14: Hertha BSC - BAYERN MÜNCHEN 1:3

28. Spieltag:

2012/13: Eintracht Frankfurt - BAYERN MÜNCHEN 0:1

30. Spieltag:

1972/73: BAYERN MÜNCHEN - 1. FC Kaiserslautern 6:0

2002/03: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:2

2014/15: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC 1:0

31. Spieltag:

1987/88: Eintracht Frankfurt - WERDER BREMEN 0:1

1998/99: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC Berlin 1:1

2004/05: 1. FC Kaiserslautern - BAYERN MÜNCHEN 0:4

2007/08: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:0

2016/17: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:6

32. Spieltag:

1963/64: 1. FC KÖLN - Borussia Dortmund 5:2

1968/69: BAYERN MÜNCHEN - Kickers Offenbach 5:1

1986/87: BAYERN MÜNCHEN - Bayer Uerdingen 2:2

1988/89: BAYERN MÜNCHEN - Bayer Uerdingen 5:0

1989/90: BAYERN MÜNCHEN - FC St. Pauli 1:0

2003/04: Bayern München - WERDER BREMEN 1:3

2010/11: BORUSSIA DORTMUND - 1. FC Nürnberg 2:0

2011/12: BORUSSIA DORTMUND - Borussia Mönchengladbach 2:0

33. Spieltag:

1967/68: Bayern München - 1. FC NÜRNBERG 0:2

1969/70: BORUSSIA MöNCHENGLADBACH - Hamburger SV 4:3

1973/74: BAYERN MÜNCHEN - Kickers Offenbach 1:0

1974/75: BORUSSIA MöNCHENGLADBACH - Eintr. Braunschweig 2:0

1975/76: Kickers Offenbach - BORUSSIA MöNCHENGLADBACH 1:1

1978/79: Arminia Bielefeld - HAMBURGER SV 0:0

1980/81: Borussia Mönchengladbach - BAYERN MÜNCHEN 1:4

1995/96: 1860 München - BORUSSIA DORTMUND 2:2

1996/97: BAYERN MÜNCHEN - VfB Stuttgart 4:2

1997/98: 1. FC KAISERSLAUTERN - VfL Wolfsburg 4:0

2005/06: 1. FC Kaiserslautern - BAYERN MÜNCHEN 1:1

2015/16: FC Ingolstadt - BAYERN MÜNCHEN 1:2

Letzter Spieltag:

1964/65: 1. FC Nürnberg - WERDER BREMEN 2:3

1965/66: 1860 MÜNCHEN - Hamburger SV 1:1

1966/67: EINTRACHT BRAUNSCHWEIG - 1. FC Nürnberg 4:1

1970/71: Eintracht Frankfurt - BORUSSIA MöNCHENGLADBACH 1:4

1971/72: BAYERN MüNCHEN - Schalke 04 5:1

1976/77: Bayern München - BORUSSIA MöNCHENGLADBACH 2:2

1977/78: FC St. Pauli - 1. FC KÖLN 0:5

1979/80: BAYERN MÜNCHEN - Eintracht Braunschweig 2:1

1981/82: HAMBURGER SV - Karlsruher SC 3:3

1982/83: Schalke 04 - HAMBURGER SV 1:2

1983/84: VFB STUTTGART - Hamburger SV 0:1

1984/85: Eintracht Braunschweig - BAYERN MÜNCHEN 0:1

1985/86: BAYERN MÜNCHEN - Borussia Mönchengladbach 6:0

1990/91: 1. FC Köln - 1. FC KAISERSLAUTERN 2:6

1991/92: Bayer Leverkusen - VFB STUTTGART 1:2

1992/93: VfB Stuttgart - WERDER BREMEN 0:3

1993/94: BAYERN MÜNCHEN - Schalke 04 2:0

1994/95: BORUSSIA DORTMUND - Hamburger SV 2:0

1999/00: BAYERN MÜNCHEN - Werder Bremen 3:1

SID