Markus Söder: RKI muss „grünes Licht“ für Bundesliga-Neustart geben

Die Bundesliga pausiert, doch die DFL hat einen Plan entwickelt, wie der Spielbetrieb zeitnah fortgesetzt werden kann.

Söder und Laschet äußern sich zur Wiederaufnahme der Bundesliga

und äußern sich zur Wiederaufnahme der Geisterspiele ab 9. Mai?

DFL wird Entscheidung am Donnerstag (23.04.2020) bekanntgeben

Update, 21.04., 22.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) muss dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zufolge „sein grünes Licht“ für den Neustart der Fußball-Bundesliga geben. „Wir brauchen die Expertise des Robert Koch-Instituts“, sagte der 53-Jährige in den ARD-„Tagesthemen“. „Es müssen klare Geisterspiele sein, der Personenkreis muss klar kontrollierbar sein. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass vor den Stadien auch nichts stattfindet.“ Einen „Blankoscheck“ für die Klubs „nach dem Motto, egal was passiert, es findet statt“, werde es „natürlich nicht geben“. RKI-Vizepräsident Lars Schaade hatte sich zuvor skeptisch zu dem Ligaplan geäußert, die Fußball-Profis ständig auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen.

Bundesliga: DFL gibt Entscheidung über Wiederaufnahme des Spielbetriebs bekannt

Erstmeldung vom 21.04.

Frankfurt - Die Bundesliga pausiert aufgrund der Corona-Krise aktuell noch. DFL und die Vereine der 1. und 2. Bundesliga hatten sich für das Aussetzen der Spiele bis zum 30. April verständigt. Nun könnte der Spielbetrieb in der Bundesliga aber zeitnah fortgesetzt werden.

Bundesliga: Söder und Laschet halten Geisterspiele für möglich

Geisterspiele sollen ab dem 9. Mai möglich sein, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bei „Bild“ mitteilten. „Voraussetzung ist, dass es ein durchdachtes Konzept gibt. Das, was die DFL in diesen Tagen vorgelegt hat, lässt erkennen, dass es Schutzvorkehrungen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Zustand der Geisterspiele zurückkehren können“, sagteLaschet dazu.

Markus Söder ergänzte: „Das ist schon eine Gratwanderung. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht überdrehen oder leichtfertig sind. Spiele mit Zuschauerbeteiligung sind völlig undenkbar. Auch Geisterspiele sind eine Gratwanderung. Es ist denkbar, dass wir vielleicht ab dem 9. Mai frühestens eine solche Geisterrunde spielen können.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bewertet das Konzept der DFL für die Bundesliga in der Corona-Krise ebenfalls positiv: „Mit dem Gesamtkonzept sind Geisterspiele sicher wieder möglich. Entscheidend ist, dass so das Infektionsrisiko minimiert wird. Das wäre für Millionen Fußballfans ab dem 9. Mai dann wieder ein Stück Normalität, wenn auch im leeren Stadion“, sagte er bei „Bild“.

Bundesliga: Bekanntgabe des Neustarts am Donnerstag

Die DFL will am Donnerstag (23.04.2020) bekanntgeben, wie es weitergehen wird mit der Fußball-Bundesliga. Eine Fortsetzung der Saison gilt trotz Corona-Krise als wahrscheinlich - aber ohne Zuschauer. DFL-Chef Christian Seifert ist froh über die Aussagen von Laschet und Söder: „Das sind positive Signale, die ausgesendet wurden. Das gibt beiden Ligen eine wichtige Perspektive. Die Politik vertraut uns, und wir und vor allem die Spieler müssen jetzt Vorbild sein.“

Die #DFL vertagt ihre für den kommenden Freitag geplante Mitgliederversammlung der Clubs der #Bundesliga und 2. Bundesliga auf den 23. April ➡️ https://t.co/dHQcMh1qWw#Coronavirus pic.twitter.com/Cw3XCmUlo3 — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 14, 2020

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge reagierte erleichtert auf die Aussagen zu einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga in der Corona-Krise: „Die Aussagen des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und des Ministerpräsidenten von NRW, Armin Laschet, sind ein sehr positives Signal für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes der Bundesliga. Es ist wichtig, dass wir mit den rechtlichen und medizinischen Vorgaben der Politiker vorbildlich und sehr seriös umgehen, um das Gesundheitsrisiko zu minimieren“, so Rummenigge, der der DFL für das ausgearbeitete Konzept dankt.

Bundesliga: Ende der Saison bis zum 30. Juni

Wie das Konzeptfür genau aussieht, wird die DFL voraussichtlich am Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellen und außerdem ein genaues Datum für den nächsten Spieltag in der Bundesliga nennen. Bekannt ist bisher lediglich, dass die Saison trotz Corona-Krise am 30. Juni beendet sein soll. Unterdessen haben sich Fanbündnisse klar gegen Geisterspiele ausgesprochen.

