Orkantief „Sabine“ wütet - Bundesliga-Kracher wird kurzfristig abgesagt! Jetzt wittern die Kölner einen Nachteil

Bundesliga: Aufgrund des Orkantiefs „Sabine“ fällt das rheinische Derby zwischen Mönchengladbach und dem 1. FC Köln kurzfristig aus.

Orkantief „Sabine“ ist im Anmarsch und wird weite Teile Deutschlands betreffen.

ist im Anmarsch und wird weite Teile Deutschlands betreffen. Der Deutsche Wetterdienst sprach auch für Nordrhein-Westfalen eine Unwetter-Warnung aus. Ein mit Spannung erwartetes Bundesligaspiel wurde daher abgesagt.

Update vom 9. Februar, 10:45: Die Reaktionen auf die Absage der Bundesligapartie Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln ließen nicht lange auf sich warten. Vor allem beschwerten sich einige Kölner Fans über die viel diskutierte Sperre des Gladbacher Topscorers Alassane Plea, der am vergangenen Wochenende aufgrund einer Regelanpassung die Gelb-Rote Karte gesehen hatte und damit für viel Gesprächsstoff sorgte. Plea könnte somit bei einem Nachholspiel zum Einsatz kommen, sollte noch ein Bundesligaspiel vor dem Ersatztermin stattfinden.

Und das beste vom besten...beim Nachholspiel ist Plea warscheinlich nicht mehr gesperrt ne..‍♂️#BMGKOE — y. (@neunzehn48y) February 9, 2020

Bundesliga-Spielabsage: Rheinisches Derby wird aufgrund von Sicherheitsbedenken verschoben

München - Der für Sonntag um 15:30 angesetzte Bundesliga-Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ist abgesagt worden. Das rheinische Derby zwischen den „Fohlen“ und den „Geißböcken“ fällt dem Sturmtief „Sabine“ zum Opfer, das derzeit in Deutschland wütet. Aus Sicherheitsgründen wurde entschieden, das Spiel nicht auszutragen.

Bundesliga-Spielabsage: „Gesicherte Abreise“ der Fans fraglich - Orkan wird wohl nach Abpfiff toben

Wie Gastgeber Borussia Mönchengladbach auf seiner Website schreibt, sollen Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes das Sturmtief wohl am Abend in der Region Mönchengladbach angekündigt haben. Da das Unwetter sozusagen mit dem Abpfiff der Partie um 17:30 in Stadionnähe vorbeiziehen würde, wäre die Sicherheit bzw. eine „gesicherte Abreise“der Fans nicht zu gewährleisten.

❗#BMGKOE ist wegen des Sturms #Sabine abgesagt worden, da eine gesicherte Abreise der Fans nicht gewährleistet werden kann. Die Entscheidung fiel am frühen Morgen nach einer Analyse der letzten Wetterprognose. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

https://t.co/7KbckMvoGZ pic.twitter.com/1jQMjKSnKS — Borussia (@borussia) February 9, 2020

Am frühen Sonntagmorgen fällte die Borussia gemeinsam mit der Stadt Mönchengladbach, ihrer Feuerwehr, der Polizei sowie der Deutschen Fußball-Liga (DFL) die Entscheidung, nachdem die Wetterprognose analysiert wurde.

❗ +++ DERBY ABGESAGT +++ ❗



Das für den heutigen Sonntag angesetzte Bundesligaspiel des #effzeh bei Borussia Mönchengladbach ist wegen des Sturmtiefs „Sabine“ abgesagt worden. Eine sichere Abreise der Fans könnte nicht gewährleistet werden. Die Tickets bleiben gültig.#BMGKOE pic.twitter.com/yAo11x9BhO — 1. FC Köln (@fckoeln) February 9, 2020

Bundesliga-Spielabsage: Schock für mehr als 46.000 Fans - FC Bayern gegen Leipzig findet statt

Wann das Spiel zwischen den beiden rheinischen Erzrivalen nachgeholt wird, ist noch unklar. Mehr als 50.000 Fans verpassen aufgrund der Spielabsage das Derby, die erworbenen Tickets behalten laut Verein jedoch ihre Gültigkeit. Im Laufe der kommenden Woche wird die DFL einen neuen Ansetzungstermin festlegen. Die Spieler sowie Schiedsrichter des Jahres 2019 Deniz Aytekin, der die Partie hätte leiten sollen, können somit ihren freien Sonntag genießen.

Das Spiel des FC Bayern* gegen den Verfolger und Meisterschaftsaspiranten RB Leipzig in der Allianz Arena* wird wohl ausgetragen, den Live-Ticker finden Sie hier. Auch in Bayern stürmt es dank Sabine, es droht sogar ein Chaos-Montag nach dem Stürmen, die für Sonntagabend angekündigt wurden. Die Deutsche Bahn kündigte bereits massive Beeinträchtigungen für den Sonntag an.

