Nagelsmann verrät Plan, um die Bayern zu ärgern - und träumt schon vom Titel

Julian Nagelsmann will mit der TSG Hoffenheim den FC Bayern ärgern.

Zuzenhausen – Vor dem Bundesliga-Auftakt beim FC Bayern ist das Selbstvertrauen bei der TSG Hoffenheim groß. Wie die Kraichgauer den Rekordmeister knacken wollen:

Die Bundesliga-Saison 2018/19 startet am Freitag (24. August/20:30 Uhr) mit dem Duell zwischen Meister FC Bayern München und dem Tabellendritten der vergangenen Spielzeit TSG 1899 Hoffenheim.

Die TSG reist trotz ihrer Außenseiterrolle selbstbewusst nach München. „Wir müssen mutig auftreten. Der Spruch, den Oliver Kahn mal zu dem Thema gemacht hat, trifft auf die Situation am Freitag ganz gut zu. Ich bin optimistisch, weil wir es dort immer gut gemacht haben“, sagt Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann, der in seine letzte Saison im Kraichgau geht.

Das Ziel für die kommende Spielzeit hat der 31-Jährige bereits im Vorfeld deutlich gemacht. „Ich würde sehr gerne das letzte Jahr noch erfolgreicher abschließen. Dass dies nicht einfach wird, weiß ich natürlich auch. Aber ich strebe immer nach dem Maximalen. Und das Maximale ist der Meistertitel.“

Bayerns Supercup-Sieg gegen Frankfurt als Maßstab

Die Hoffenheimer wollen die Bundesliga spannender als in den vergangenen Jahren gestalten. „Es wäre schön, wenn alle 17 Mannschaften Vollgas geben, um Bayern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wir wollen damit am Freitag beginnen.“

Der FC Bayern hat nach dem klaren 5:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt im Supercup zuletzt im DFB-Pokal nur knapp gegen Regionalligist SV Drochtersen/Assel gewonnen.

„Ich will das Pokal-Spiel nicht zu hoch hängen. Der Supercup ist deutlich aussagekräftiger gewesen“, erwartet Nagelsmann keine einfache Aufgabe. Für den neuen Bayern-Trainer Niko Kovac ist er voll des Lobes: „Es waren schon gegen Frankfurt immer sehr enge Spiele. Jetzt in der Kombination mit Bayern wird es nicht einfacher.“

nwo