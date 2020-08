Bundesliga-Spielpläne für neue Saison da! Kracher-Start für Bayern - Es gibt aber ein großes Fragezeichen

Die Bundesliga-Saison 2020/2021 beginnt am 18. September. Jetzt hat die DFL ihre Spielpläne vorgestellt. Mit einem großen Fragezeichen für den FC Bayern.

Die Bundesliga nimmt ihren Spielbetrieb im September wieder auf.

Der FC Bayern soll das Eröffnungsspiel gegen Schalke 04 bestreiten.

Vorab gibt es eine große Frage.

Frankfurt - Die neue Bundesliga-Saison steht! Die DFL hat am Freitag die Spielpläne für 2020/2021 bekannt gegeben. Beide Ligen starten am Freitag, 18. September, in die kommende Spielzeit.

Dabei soll der FC Bayern München das Eröffnungsspiel bestreiten - gegen den FC Schalke 04. Ein echter Kracher-Start also. Aber: Die aktuelle Champions-League-Saison muss noch gespielt werden. „Sollte der FC Bayern das Champions-League-Finale am 23. August erreichen, würden die Münchner im Sinne der Vorbereitungszeit zwischen beiden Wettbewerben nicht bereits am Freitagabend in die Spielzeit starten, sondern montags. In diesem Fall würde die Saison freitags mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen“, heißt es dazu von der DFL.

Bundesliga: Spielpläne für Saison 2020/2021 präsentiert - Kurioses Start-Szenario

Beginnt die neue Saison also ohne den Deutschen Meister? Klar, die Bayern wollen natürlich so lange wie möglich in der Champions League dabei sein. Zunächst einmal müssen sie das Rückspiel im Achtelfinale gegen den FC Chelsea meistern (hier im Live-Ticker).

⚽️🗓️

Die Spielpläne der #Bundesliga und 2. Bundesliga für die Saison 2020/21 sind veröffentlicht ➡️ https://t.co/XU1FX7Gwr6 pic.twitter.com/nUCmYrP7vw — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) August 7, 2020

Bundesliga: Spielpläne für Saison 2020/2021 - FC Bayern mit frühem Hoeneß-Wiedersehen

Nach dem Auftaktspiel gegen Schalke gastieren die Bayern eine Woche später bei der TSG Hoffenheim. Dort ist inzwischen Sebastian Hoeneß Cheftrainer - der Neffe von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß wechselte vor kurzem vom FC Bayern II ins Kraichgau.

Am 3. Spieltag kommt Hertha BSC in die Allianz Arena, anschließend ist Länderspielpause. Zum Topspiel bei Borussia Dortmund kommt es für den deutschen Rekordmeister am 7. Spieltag. Das Rückspiel des deutschen Klassikers findet Anfang März in München statt. Ungewiss ist, wann in der Corona-Krise wieder Partien mit Zuschauern stattfinden können.

Bundesliga-Spielpläne für neue Saison - FC Augsburg erwischt Hammer-Auftakt

Ein extrem schwieriges Auftaktprogramm erwischte der FC Augsburg. Nach dem Start bei Union Berlin ist Dortmund der erste Heimgegner für das Team von Trainer Heiko Herrlich. Danach folgen die Partien in Wolfsburg und daheim gegen Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig.

In der 2. Liga werden zum Auftakt der kommenden Spielzeit am 18. September zwei Begegnungen ausgetragen: Der Hamburger SV erwartet Fortuna Düsseldorf, der SSV Jahn Regensburg trifft auf den 1. FC Nürnberg. (akl mit dpa)