Bundesliga-Übertragung bei Sky: Kult-Reporter sorgt mit kurioser Ankündigung für Furore

Die Bundesliga hat den Betrieb wieder aufgenommen und bei Sky gibt es kultige Fußball-Nachmittage. Beim Rückrunden-Start geschah hierbei jedoch etwas, das im Netz für ordentlich Wirbel sorgt.

München - Endlich rollt die Kugel wieder! Am vergangenen Wochenende fand der Rückrunden-Auftakt der Bundesliga-Saison 2018/2019 statt und Millionen von Fans verbrachten ihren Samstagnachmittag vor den Bildschirmen, um den Balljägern ihrer Lieblingsklubs zuzusehen.

In der ersten Halbzeit war dabei allerhand geboten. Schließlich klingelte es zum Beispiel bei den Partien zwischen Frankfurt und Freiburg (3:1) sowie Stuttgart und Mainz (2:3) schon in Durchgang eins mehrfach und auch auf den anderen Plätzen der Republik ging es rund.

Als dann jedoch der Pausenpfiff ertönte und es an Kult-Reporter Wolff-Christoph Fuss* lag, die Halbzeit-Analyse des Geschehens im Sky-Studio anzukündigen, passierte etwas skurriles: „Und jetzt kommt die Deutsche-Vermögensberatung-Halbzeitanalyse!“, kündigte Fuss an und sorgte mit diesem Satz in den Wohnzimmern der Republik für eine Mischung aus Entsetzen und Gelächter.

Sky: Sponsor der Halbzeit-Analyse sorgt für Wirbel

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken, insbesondere Twitter, fielen deutlich aus: Zum einen wird sich über die holprige Formulierung lustig gemacht...

Deutsche Vermögensberatung Halbzeit-Analyse!

Griffiger Titel. Das fällt bei Sky keinem auf, wenn sich Wolf Fuss die Zunge bricht bei dem Monstrum? #skybuli — Maosrache (@fernossi1) 19. Januar 2019

Außerdem findet natürlich die kommerzielle Note Erwähnung. Schließlich handelt es sich bei Sky um ein Pay-TV-Angebot, das den Anspruch hat, der zahlenden Kundschaft so wenig Werbung wie möglich zuzumuten. Für den Unmut war hauptsächlich wohl die Häufigkeit der Erwähnung verantwortlich:

„Die * wird präsentiert von“

Einspieler: „Jetzt, die * “

„Hallo, hier ist die * “

„Das war die * “

Einspieler: „Das war die * “

„Die * wurde präsentiert von“



* deutsche Vermögensberatung Halbzeit-Analyse @SkySportDE #SkyBuli — Der Sammer des Volkes (@WarnenUndMahnen) 19. Januar 2019

Am Tag später ging es bei der Übertragung der Sonntagspartie zwischen Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg (2:1) munter weiter, auch da wurde die Bezeichnung inflationär benutzt.

Dreimal in vierzig Sekunden „ Die Deutsche Vermögensberatung - Halbzeitanalyse?

Im Pay- TV??

Seriously???#skybuli #S04WOB — Michael Fabian (@michael23966) 20. Januar 2019

Ein weiterer Twitter-User schreibt: „Erwähnt besser noch ein paar mal, dass "Die Deutsche Vermögensberatung Halbzeit-Analyse" von der Deutschen Vermögensberatung präsentiert wird. Dann weiß ich am Ende des Tages vielleicht, dass die Halbzeit-Analyse von der Deutschen Vermögensberatung präsentiert wird.“

Halbzeit-Analyse bei Sky: So reagiert das Netz auf irre Werbung

Die Deutsche Vermögensberatung Halbzeitanalyse präsentiert von Tipico in Kooperation mit Generali und mit freundlicher Unterstützung von bwin. #skysport #S04WOB — Patrick N. (@patrensiac) 20. Januar 2019

"Die Deutsche Vermögensberatung Halbzeit Analyse mit unseren Experten Air Berlin Christoph Metzelder und Kentucky Fried Chicken Reiner Calmund. Herzlich Willkommen!" #skybuli #Bundesliga — Jakobusson (@ZeRobertoZwo) 19. Januar 2019

Lesen Sie auch: DAZN-Kunden aufgepasst! Der Streaming-Dienst hat für seine Live-Übertragungen eine Neuerung angekündigt. Die dürfte keinem gefallen.

PF

*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks