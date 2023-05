Ablösefreie Barca-Ikone verkündet Abschied: Neuer Sechser für die Bayern?

Von: Jannek Ringen

Neben der Stürmersuche befasst sich der FC Bayern auch mit der Sechserposition. Eine neue Option könnte jetzt aus Katalonien kommen.

München – Die aktuelle Saison stellt die Verantwortlichen des FC Bayern München nicht zufrieden, weshalb sie im Sommer auf dem Transfermarkt aktiv werden wollen. Unter anderem soll ein Partner für Joshua Kimmich gefunden werden, der ihm den Rücken stärkt. Sein aktueller, Leon Goretzka, steckt derzeit in einem Formtief.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Rottweil Bisherige Vereine: VfB Stuttgart, RB Leipzig, FC Bayern München Marktwert: 80 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Vakanz auf der Sechserposition

Dass der FC Bayern diesen Sommer einen Stürmer verpflichten will, ist allseits bekannt. Als zweites Ziel in der Kaderplanung ist die Verstärkung durch einen defensiven Mittelfeldspieler geplant. Derzeit sondieren Hasan Salihamidžić und sein Team den Transfermarkt nach passenden Alternativen.

Immer wieder tauchen Gerüchte über die Verpflichtung von Konrad Laimer in den Medien auf. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig wäre im Sommer ablösefrei zu haben und könnte die Bayern verstärken. Aus Spanien tut sich jetzt jedoch noch eine ganze neue Möglichkeit auf.

Sergio Busquets im Trikot des FC Barcelona. © IMAGO / Pressinphoto

Sergio Busquets: Defensiver Sechser mit Titel-Gen

Am Mittwoch verkündeten der FC Barcelona und Sergio Busquets, dass der im Sommer auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers nicht verlängert wird. Damit steht der 34-Jährige nach über 700 Spielen für Barca vor einer ungewissen Zukunft. Und ist damit automatisch ein Kandidat für den FC Bayern.

Busquets konnte sowohl mit dem Verein als auch mit der Nationalmannschaft alle möglichen Titel abräumen. Das eingebaute Titel-Gen, welches man beim deutschen Rekordmeister benötigt, hat er auf alle Fälle. Er könnte kostengünstig die Lücke neben Kimmich schließen.

Eine Option für den FC Bayern?

Mit 34 Jahren steht Busquets zweifelsohne im Spätherbst seiner Karriere. Dass er nach 15 Profijahren in Barcelona noch einmal eine neue Herausforderung sucht, ist gut möglich. Mit seiner Erfahrung würde er dem FC Bayern gerade in der aktuell unbeständigen Phase auf jeden Fall guttun.

Er passt in das Spielerprofil, das die Verantwortlichen suchen. Als defensiver Sechser könnte er Kimmich den Rücken freihalten und ihm die nötigen Freiheiten geben. Trotz alldem, wäre der Rekordmeister wahrscheinlich besser beraten, einen jüngeren Spieler mit Potenzial an die Seite Kimmichs zu stellen. Die Fitness im hohen Alter und die Adaption an ein neues Land mit neuer Kultur sind absolute Risikofaktoren. (jari)