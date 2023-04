Dortmund patzt in Bochum: VfL-Fans verhöhnen BVB – Steilvorlage für FC Bayern

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Borussia Dortmund um Kapitän Marco Reus patzt im Meisterrennen in Bochum. © Horst Mauelshagen/Imago

Tabellenführer Borussia Dortmund kommt in Bochum nicht über ein Unentschieden hinaus. Nutznießer könnte der FC Bayern sein.

Bochum – Borussia Dortmund kassiert einen herben Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga. Beim VfL Bochum kam der BVB nur zu einem 1:1-Remis. Ein Treffer von Mats Hummels in der 90. Minute wurde wegen Abseits aberkannt. Zuvor sorgte ein nicht gegebener Foulelfmeter aus Sicht der Gäste für Unverständnis. Durch den Patzer der Dortmunder könnte der FC Bayern München am Sonntag gegen Hertha BSC mit einem Sieg die Tabellenführung zurückerobern.

BVB patzt im Meisterkampf: Bochum-Fans verhöhnen Dortmund

„Deutscher Meister wird nur der FCB“, sangen die Bochumer Fans nach Abpfiff und verhöhnten damit die Gäste aus Dortmund, die enttäuscht die knapp 20 Kilometer kurze Heimfahrt antreten mussten. Die VfL-Anhänger pflegen eine Fanfreundschaft mit dem FC Bayern, für den das BVB-Remis eine Steilvorlage im Meisterrennen ist.

Die Dortmunder waren vor allem sauer über eine spielentscheidende Szene in der 65. Minute, als es nach einem vermeintlichen Foul von Danilo Soares an Karim Adeyemi keinen Elfmeter gab. Der VAR griff nicht ein. „Für mich Wahnsinn, klarer Elfmeter“, polterte BVB-Torwart Gregor Kobel nach dem Spiel bei DAZN.

Mehr Infos in Kürze