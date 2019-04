BVB-Boss Watzke stichelte gegen FC Bayern: „Wenn wir alle vier Spiele gewinnen, ...“

Hans-Joachim Watzke läuft im Titelzweikampf heiß. Zunächst lässt sich der BVB-Boss zu einem Seitenhieb gegen die Fans des FC Bayern hinreißen. Dann legt er ganz unverblümt nach.

BVB: Watzke stichelt gegen FC Bayern: „Wenn wir alle vier Spiele gewinnen, werden ...“

Update vom 27. April, 18.28 Uhr: Nicht gerade als guter Verlierer präsentierte sich nach dem Revier-Derby Lucien Favre. Der Trainer von Borussia Dortmund ging den Schiedsrichter verbal an und nannte den Handelfmeter zum 1:1 „eine große Schande für den Fußball“.

Update vom 27. April, 18.06 Uhr: Die forsche Aussage von Hans-Joachim Watzke ist diesem auch direkt auf die Füße gefallen. Durch das 2:4 seines BVB gegen Erzrivale Schalke 04 ist ein Saisonabschluss mit vier Siegen nicht mehr möglich. Folglich kann sich der FC Bayern München sogar einen Patzer erlauben und wäre trotzdem zum siebten Mal nacheinander Meister.

Update vom 27. April, 15.22 Uhr: Hans-Joachim Watzke hat offenbar Gefallen an den Sticheleien gegen den FC Bayern München gefunden. Der BVB-Geschäftsführer sagte in einem ARD-Interview vor dem Derby gegen Schalke 04: „Wenn wir alle vier Spiele gewinnen, werden wir Meister.“ Ergo: Watzke glaubt daran, dass die Münchner noch mindestens einmal patzen werden.

BVB-Boss Watzke stichelt gegen FC Bayern wegen Fanzahlen bei Meisterfeiern

Barsinghausen - Vier Spieltage vor Schluss nimmt der Meisterschaftskampf in der Bundesliga nochmal richtig Fahrt auf. Nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Feldes. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat sich zu einer möglichen Meisterfeier in Dortmund geäußert und dabei gegen den FC Bayern München und seine Fans geschossen.

Die Bild zitiert Watzke: „Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen vorbei, die gucken: Was ist denn da los, okay, da gehen wir auch mal vorbei. Bei uns wäre der Titel eine ganz andere Nummer.“ Dies habe der BVB-Boss während eines „Kneipengesprächs“ mit Tilman Kuban (Europa-Kandidat der Jungen Union) in Barsinghausen bei Hannover gesagt.

Watzke über Meisterschaft in Dortmund: „Das hat ein anderes Gewicht“

Weiter soll er behauptet haben, die Wahrnehmung der Borussia innerhalb der Stadt Dortmund sei mit der vom FC Bayern und der Stadt München nicht zu vergleichen. In Dortmund würde der BVB eine größere Rolle spielen: „Am Spieltag ist es, wie wenn woanders Weihnachten gefeiert wird und überall die Weihnachtsbeleuchtung hängt. Bei uns hängen überall Fahnen. Die Leute sind elektrisiert. Und wenn so ein Klub Deutscher Meister wird, hat das ein anderes Gewicht.“

Ein anderes Gewicht hat laut Watzke auch das Sympathie-Verhältnis innerhalb Deutschlands. Im Kampf um den Bundesliga-Titel würden gefühlt 70 Prozent der Deutschen zu den Dortmundern halten und ihnen die Daumen drücken.

Nach dem Einzug der Bayern ins DFB-Pokal-Finale äußerte sich Uli Hoeneß im Exklusiv-Interview mit der tz* zur Zukunft des Vereins und worauf der Bayern-Boss besonders stolz ist.

Am kommenden Samstag trifft der BVB im Revier-Derby auf den FC Schalke 04. Der FC Bayern muss am Sonntag auswärts beim Abstiegskandidaten 1. FCN Nürnberg antreten. Nach 30 Spieltagen stehen die Münchner an der Spitze der Tabelle und haben einen Punkt Vorsprung vor dem großen Rivalen. Das direkte Duell am 28. Spieltag konnte der FCB mit einem deutlichen 5:0 für sich entscheiden.

