So denkt BVB-Kapitän Reus über die Niederlage

Gewinnen ist für jeden auch für Borussia Dortmund schön. Doch wie steckt der Herbstmeister eine Niederlage weg? Marco Reus hat eine klare Antwort darauf.

Düsseldorf - Marco Reus befürchtet durch die erste Saison-Niederlage keine negativen Folgen für Borussia Dortmund. "Das wird keine Auswirkungen auf unser Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag haben", sagte der Kapitän des Herbstmeisters nach der 1:2 (0:1)-Niederlage bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend.

Da Gladbach am selben Abend 2:0 gegen Düsseldorfs Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg gewonnen hatte, ist der Vorsprung der Dortmunder an der Tabellenspitze auf den ersten Verfolger Mönchengladbach auf sechs Punkte geschmolzen. "Ob neun Punkte Vorsprung, sechs oder drei, das ist mir schnuppe. Wir denken nur von Spiel zu Spiel", so Reus weiter.

SID