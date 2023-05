BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: So erlebte Dortmund die Bayern-Pleite

Von: Nicolas Luik

Live-Ticker: Der BVB trifft auf den FC Augsburg. © Perenyi/Imago

Am 33. Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Augsburg den BVB. Alles zum Spiel von Borussia Dortmund im Live-Ticker von RUHR24.

Aufstellung FC Augsburg: Koubek - Renato Veiga, Gouweleeuw, Uduokhai - Engels, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen, Yeboah, Demirovic - Beljo

Aufstellung BVB: Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Ryerson – Can, Guerreiro, Brandt – Malen, Adeyemi – Haller

Anstoß: Heute, 17.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Tobias Welz (45, Wiesbaden)

17.07 Uhr: Raphael Guerreiro ist mit 12 Torvorlagen einer der besten Assistgeber der Liga. „Das wollten wir heute auf dem Platz haben“, sagt Terzic. Der Filigrantechniker sei für den Gegner „schwer zu greifen“.

17.03 Uhr: Wie sieht die Vorbereitung in der Kabine aus? „Es gibt keine besondere Ansprache. Ich sage ein paar Worte, ein Spieler sagt ein paar Worte. Und dann wollen wir unsere beste Saisonleistung abliefern“, sagt Terzic.

17.01 Uhr: „Natürlich wird jetzt ganz viel über das Spiel gestern gesprochen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir oben stehen. Der Grund ist, dass wir 67 Punkte geholt haben“, sagt Edin Terzic bei DAZN. Noch benötigt der BVB aber einen Sieg zur Tabellenführung. „Es sind noch 180 Minuten in dieser Saison und die nächsten 90 Minuten sind extrem wichtig, die wollen wir mit Leben füllen.“

16.55 Uhr: Das Hinrunden-Duell in Dortmund gewann der BVB denkbar knapp mit 4:3 durch Tore von Jude Bellingham, Nico Schlotterbeck, Jamie Bynoe-Gittens und Giovanni Reyna. Bellingham (Knieprobleme) und Bynoe-Gittens (Schulter-OP) sind heute gar nicht dabei, Schlotterbeck und Reyna sitzen auf der Bank.

Edin Terzic erinnert sich noch gut an das Spiel im Januar: „Augsburg ist eine Mannschaft, die bis zum Schluss um jeden Punkt kämpft. Das haben wir hier gemerkt, als wir dreimal in Führung lagen und trotzdem bis zum Ende zittern mussten, bis wir die Punkte eingetütet hatten.“

16.50 Uhr: Der BVB trifft heute auf Ex-U23-Coach Enrico Maaßen. „Wir haben regelmäßig den Austausch gesucht. Ich habe mir häufig Trainingseinheiten angesehen. Wir haben sehr viel über Fußball angesprochen. Ich schätze Enno sehr“, sagt Edin Terzic über den aktuellen Trainer des FC Augsburg. „Ich freue mich über seinen Weg und darüber, dass er es in die Bundesliga geschafft hat. Trotzdem wird er alles dafür geben, mit seiner Mannschaft einen Heimsieg einzufahren. Und wir werden alles dafür geben, einen Auswärtssieg einzufahren.“

16.46 Uhr: So spielen die Gastgeber heute:

Aufstellung FC Augsburg: Koubek - Renato Veiga, Gouweleeuw, Uduokhai - Engels, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen, Yeboah, Demirovic - Beljo

16.38 Uhr: Der Auswärtsblock ist schon prall gefüllt. Die mitgereisten BVB-Fans wollen ihre Mannschaft heute lautstark zum Sieg tragen.

16.33 Uhr: Die spannendste Frage war: Wer ersetzt heute den verletzten Jude Bellingham? Als Optionen boten sich Marco Reus, Salih Özcan und Raphael Guerreiro an. Trainer Edin Terzic entschied sich für den technisch starken Portugiesen.

16.30 Uhr: Die Aufstellung ist da! So spielt der BVB heute in Augsburg:

Kobel – Wolf, Süle, Hummels, Ryerson – Can, Guerreiro, Brandt – Malen, Adeyemi – Haller

Auf der Bank: Meyer, Schlotterbeck, Passlack, Özcan, Reyna, Reus, Modeste, Moukoko

So spielt der BVB heute in Augsburg © RUHR24

16.11 Uhr: Das Spiel gegen den Tabellendreizehnten klingt auf dem Papier nach einer lösbaren Aufgabe. Aber der BVB ist gewarnt: Von den jüngsten vier Partien in Augsburg konnte nur eine gewonnen werden.

15.58 Uhr: Jude Bellingham (Knieprobleme) ist nicht mit nach Augsburg gereist. Der Jungstar fiebert aber vor dem heimischen TV-Gerät mit. „Bin erschüttert darüber, dass ich heute nicht dabei sein kann. Ich tue alles, um nächste Woche wieder zur Verfügung zu stehen. Dortmund-Fans, egal wo ihr seid, lasst uns heute alle gemeinsam positiv sein und hinter dem Team stehen in diesem so wichtigen Spiel. Auf geht‘s Jungs! Heja BVB!“

BVB gegen Augsburg im Live-Ticker: So erlebte Dortmund die Bayern-Pleite

Update, Sonntag (21. Mai), 15.37 Uhr: Riesenchance für die Borussia: Weil der FC Bayern gestern mit 1:3 gegen RB Leipzig verloren hat, kann der BVB heute mit einem Sieg die Bundesliga-Tabellenführung übernehmen.

Die FCB-Pleite haben die Dortmund-Stars laut Sport1 gemeinsam im Hotel in Augsburg verfolgt. Ein nicht namentlich genannter Spieler sagte: „Wir lassen uns das Ding nicht mehr nehmen!“ Zwei Siege fehlen noch zum Meistertitel. Einer heute und einer am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Mainz 05.

Update, Samstag (20. Mai), 17 Uhr: Jetzt gibt es Gewissheit: Jude Bellingham saß nicht im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Flughafen. Er wird dementsprechend in Augsburg fehlen. Dafür bahnt sich eine Premiere an. Denn am Flughafen stieg Julien Duranville, Neuzugang des RSC Anderlecht aus. Beruft ihn BVB-Trainer Edin Terzic in den Spieltagskader, wäre es sein erstes Mal für die Schwarz-Gelben.

Hier eine Übersicht aller mitgereisten Spieler: Kobel, Meyer, Süle, Schlotterbeck, Hummels, Guerreiro, Passlack, Wolf, Reus, Can, Adeyemi, Özcan, Brandt, Malen, Reyna, Duranville, Modeste, Haller, Moukoko

Update, Samstag (20. Mai), 13.36 Uhr: Böse Nachrichten für den BVB! Jude Bellingham konnte nach Informationen von Sky-Reporter Jesco von Eichmann nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Damit ist ein Einsatz – zumindest in der Startelf – nahezu ausgeschlossen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte Edin Terzic: „Komplett ohne Teamtraining wird es schwer mit einem Einsatz.“

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels FC Augsburg gegen Borussia Dortmund am 33. Bundesliga-Spieltag. Der Anpfiff in der WWK Arena erfolgt am Sonntag (21. Mai) um 17.30 Uhr +++

BVB gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Einsatz von Jude Bellingham fraglich

Dem BVB droht vor dem vorletzten Bundesliga-Spieltag ungewohntes Unheil. Zum ersten Mal in der laufenden Saison könnte Jude Bellingham ausfallen. Und das ausgerechnet im Fernduell um die Meisterschaft (Spitzenreiter FC Bayern legt am Samstagabend gegen RB Leipzig vor).

Jude Bellingham plagen Knieprobleme. Der BVB-Star hat deshalb in dieser Woche noch kein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert. Was von Vereinsseite zunächst als harmlos abgetan wurde, erweist sich nun als hartnäckig. Sein Einsatz gegen den FC Augsburg steht auf der Kippe. Fehlen wird in jedem Fall Jamie Bynoe-Gittens (Saison-Aus nach Schulter-OP).

Der BVB bangt vor dem Spiel beim FC Augsburg um Jude Bellingham. © Müller/Imago

BVB gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Gikiewicz fehlt und Maier wackelt

Der FC Augsburg muss indes weiter auf Rafal Gikiewicz verzichten. Den Stamm-Torwart des FCA plagen noch immer Schulterprobleme, weshalb Ersatzmann Tomas Koubek gegen den BVB das Tor hüten wird.

Fraglich ist, ob Arne Maier zur Verfügung steht. Der Mittelfeldspieler hatte laut Kicker am Mittwoch (17. Mai) das Training mit Oberschenkelproblemen abbrechen müssen.