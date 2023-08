Ex-BVB-Spieler blüht vor Heidenheim-Spiel in Dortmund auf

+ © Sven Simon/Imago Ex-BVB-Profi Jan-Niklas Beste erzielte das erste Bundesliga-Tor in der Klub-Geschichte des 1. FC Heidenheim. © Sven Simon/Imago

Der BVB empfängt zum Auftakt des 3. Bundesliga-Spieltags den 1. FC Heidenheim. Drei Ex-Borussen kehren nach Dortmund zurück.

Mögliche Aufstellung BVB: Kobel – Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini – Can, Sabitzer, Nmecha – Brandt, Malen, Haller

Mögliche Aufstellung 1. FC Heidenheim: Müller – Föhrenbach, Siersleben, Mainka, Traore – Maloney, Beste, Thomalla, Dinkci – Pieringer, Kleindienst

Begegnung: Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim

Anpfiff: Freitag (1. September), 20.30 Uhr

Spielstand: -:-

Tore: -:-

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Tobias Reichel (38, Stuttgart)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim. Die Partie am 3. Bundesliga-Spieltag wird am Freitag (1. September) um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen. +++

BVB gegen Heidenheim im Live-Ticker: Der Vorbericht zum Bundesliga-Spiel

Dortmund – Der BVB eröffnet den 3. Bundesliga-Spieltag. Der 1. FC Heidenheim gastiert am Freitag (1. September, 20.30 Uhr) im Signal Iduna Park und hat drei ehemalige Borussen im Gepäck.

Patrick Mainka, Lennard Maloney und auch Jan-Niklas Beste haben eine schwarz-gelbe Vergangenheit. Dennoch dürfte der ein oder andere BVB-Fan Probleme haben, sich an einen der drei Spieler zu erinnern: Keiner der drei schaffte bei der Borussia den Sprung zu den Profis.

Ex-BVB-Spieler Jan-Niklas Beste blüht vor Heidenheim-Spiel in Dortmund auf

Während Mainka und Maloney von der Dortmunder Zweitvertretung zum 1. FC Heidenheim wechselten, führte der Weg von Beste erst zum SV Werder Bremen, der den Flügelstürmer zum FC Emmen und zu Jahn Regensburg verlieh, ehe die Hanseaten den 24-Jährigen an den FCH verkauften. Dort blüht der ehemalige BVB-Spieler regelrecht auf.

Beste hatte mit 25 Scorer-Punkten in 34 Partien maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Brenzstädter. Seinen Lauf setzt der Linksfuß im Oberhaus fort: Er erzielte am 2. Spieltag das erste Bundesliga-Tor der Heidenheimer und bereitete im weiteren Spielverlauf einen Treffer vor. Die 2:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim konnte Beste dennoch nicht verhindern.

BVB, Bier, Bratwurstgeruch: Schmidt freut sich auf das Spiel in Dortmund

Ausgerechnet bei Vize-Meister Borussia Dortmund will der Bundesliga-Neuling die ersten Punkte der Vereinsgeschichte einfahren. Trainer Frank Schmidt ist voller Vorfreude auf das Spiel.

„Ich liebe Emotionen und eng gebaute Stadien, Bier- und Bratwurstgeruch“, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld der Partie. „Das findet man insbesondere im Westen Deutschlands, wo Fußball absoluter Kult und teilweise fast schon wie eine Religion ist.“

BVB nach 1:1-Unentschieden gegen VfL Bochum gefordert

Der BVB, der zum ersten Mal in seiner langjährigen Geschichte auf den 1. FC Heidenheim trifft, will trotz der netten Worte aus dem Süden Deutschlands keine Geschenke verteilen. Die Borussia ist nach dem 1:1-Unentschieden gegen den VfL Bochum in der Vorwoche ebenfalls gefordert.