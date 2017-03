BVB-Geheimtreffen mit ihm als Tuchel-Nachfolger?

Dortmund - Thomas Tuchel ist bei Borussia Dortmund im Trainer-Amt - trotzdem gibt es Gerüchte um ein Geheimtreffen mit einem möglichen Nachfolger.

Borussia Dortmund ist nach italienischen Medienberichten an Trainer Paulo Sousa vom AC Florenz interessiert. Der BVB soll nach einem Bericht der Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport Kontakt mit dem 46-Jährigen aufgenommen haben. Sogar von einem Geheimtreffen in einem Hotel in Florenz ist in Medien die Rede. Der Portugiese gewann 1997 als Spieler mit den Westfalen die Champions League.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt der Sport Bild gesagt, dass man für einen möglichen Weggang von Thomas Tuchel gewappnet sein will. "Es wäre ja prinzipiell total fahrlässig für einen professionellen Klub, wenn man nicht immer auf alle Eventualitäten vorbereitet wäre", sagte er. Tuchel wird angeblich vom FC Arsenal umworben.

Sousa war mit Florenz in der Zwischenrunde der Europa League gegen Borussia Mönchengladbach ausgeschieden. Als Tabellenachter liegt die Fiorentina in der Serie A bereits sieben Punkte hinter dem letzten Europapokalplatz zurück.

Laut tz.de ist auch Julian Nagelsmann als künftiger BVB-Coach im Gespräch.

sid