BVB droht nächster Ausfall – doch es gibt auch gute Neuigkeiten

Von: Malte Schindel

Der BVB um Jude Bellingham trifft am 15. April auf den VfB Stuttgart. © Marco Steinbrenner/Kirchner-Media

Edin Terzic muss gegen den VfB Stuttgart wohl erneut in der Abwehr umstellen. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten für den BVB-Trainer.

Anstoß: Samstag (15. April), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: noch nicht bekannt

BVB droht gegen VfB Stuttgart nächster Ausfall – doch es gibt auch gute Neuigkeiten

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund am 28. Spieltag. Der Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart erfolgt am Samstag (15. April) um 15.30 Uhr. +++

Stuttgart/Dortmund – Der BVB ist nach dem 2:1-Sieg über Union Berlin am 27. Bundesliga-Spieltag zurück in der Erfolgsspur. Mit einem Dreier in Stuttgart soll der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Doch vor der Partie gibt es schlechte Neuigkeiten.

Niklas Süle droht für das Bundesliga-Duell auszufallen, wie Sport1 berichtet. Der Innenverteidiger habe am Dienstag (11. April) nicht am Training teilnehmen können. Den Rechtsfuß plagen laut des Berichts muskuläre Probleme.

Trainer Edin Terzic muss BVB-Abwehr womöglich erneut umstellen

Ein Einsatz von Niklas Süle gegen den VfB Stuttgart „gilt als fraglich“. Sollte der Innenverteidiger tatsächlich nicht zur Verfügung stehen, muss BVB-Trainer Edin Terzic seine Abwehr erneut umstellen.

Für den 27-Jährigen könnte Emre Can in die Innenverteidigung neben Mats Hummels rotieren. Denn auch Nico Schlotterbeck verpasste die jüngsten BVB-Partien gegen Union und RB Leipzig (0:2) aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er sich bei der 2:4-Pleite beim FC Bayern Anfang April zuzog.

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck zog sich im Spiel gegen den FC Bayern einen Muskelfaserriss zu. © Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der 23-Jährige kehrte immerhin am Dienstag auf den Platz zurück, wie Sport1 weiter berichtet. Der Innenverteidiger trainierte demnach individuell. Zwar wird über ein Blitz-Comeback spekuliert, doch soll Nico Schlotterbeck erst Ende April oder Anfang Mai in den Spielbetrieb zurückkehren, schreibt Sport1.

Ob gegen die Schwaben aber der zuletzt erkrankte Marius Wolf wieder mit von der Partie sein wird, darüber wird Edin Terzic am Donnerstag (13. April) auf der Spieltagspressekonferenz aufklären. Ansonsten darf sich der BVB-Trainer über einen nahezu fitten Kader freuen.