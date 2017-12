BVB-Pressekonferenz jetzt live: Wer wird der neue Trainer?

Bundesliga-Talfahrt und Champions-League-Aus: Borussia Dortmund hält eine Pressekonferenz ab, wo verkündet wird, wie es nun weitergeht. Hier gibt‘s alle Infos und den Live-Stream.

Update: Wie Bild.de vermeldet, wird kein Geringerer als der kürzlich in Köln geschasste Peter Stöger die Nachfolger von Peter Bosz als Trainer von Borussia Dortmund antreten. Doch Stöger selbst soll angeblich nur die Zwischenlösung für den Wunschkandidaten auf den Posten ab nächsten Sommer sein...

BVB: Pressekonferenz heute ab 12 Uhr live

Dortmund - Der kriselnde Bundesligist Borussia Dortmund hält an diesem Sonntagmittag ab 12 Uhr eine Pressekonferenz ab und wird über die weitere sportliche Entwicklung nach der enttäuschenden 1:2-Heimschlappe gegen Werder Bremen informieren. Im Zentrum steht die Frage, ob der Niederländer Peter Bosz das Traineramt beim BVB behält - eine Sport Bild-Meldung, wonach der erst vor Saisonbeginn verpflichtete Coach seinen Posten schon wieder räumen muss, wurde seitens des Vereins bislang nicht bestätigt.

Um 12 Uhr übertragen wir heute auf https://t.co/N1j5JnUVDs und https://t.co/dQ7VgpsBBa unsere Pressekonferenz zur aktuellen sportlichen Situation. pic.twitter.com/RrrAhL5CNA — Borussia Dortmund (@BVB) 10. Dezember 2017

Acht sieglose Begegnungen in der Bundesliga und das Aus in der Champions League mit mageren zwei Punkten sind klare Indizien gegen eine Weiterbeschäftigung. Wie die Bild mittlerweile vermeldet, soll schon an diesem Sonntag der Nachfolger von Peter Bosz die erste Trainingseinheit mit den Dortmundern leiten.

Im Live-Ticker von wa.de* gibt es alle Informationen rund um die Trainersituation bei der Borussia.

